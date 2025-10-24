Famiglia a Rovigo sterminata nel sonno dal monossido

Ogni autunno ricomincia la stessa battaglia. Contro un nemico silenzioso, invisibile, letale. Il monossido di carbonio torna a insinuarsi nelle case, nelle caldaie dimenticate, nelle canne fumarie intasate. È un gas senza colore, senza odore, senza pietà. Ti toglie l'ossigeno e la vita, spesso mentre dormi, senza che tu abbia il tempo di accorgertene.

Famiglia distrutta da una fuga di gas - Ecco chi erano le vittime.

Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa a causa di un'esalazione di monossido di carbonio

Famiglia trovata morta in casa a Rovigo per una fuga di gas: 3 vittime, tutte di origine moldava - Un'intera famiglia di origine moldava, il padre di 51 anni, la moglie di 47 anni e la figlia di 27 anni, sono stati trovati morti, nella notte, nella loro abitazione a Canaro

Famiglia Balanuta morta per monossido, la figlia Alina avrebbe iniziato a breve il lavoro ad Amazon: «Era felice, diceva che finalmente poteva aiutare i genitori» - A Paviole, piccola frazione di Canaro, proprio al confine tra il Polesine e il Ferrarese, in via Cesare Battisti il cancello dei Balanuta è ancora chiuso

Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: padre, madre e figlia deceduti forse per esalazioni di monossido - A Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo, un'intera famiglia è stata trovata morta nella loro abitazione.