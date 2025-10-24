Falso made in Italy | caschi per moto e bici taroccati e pericolosi da uno store del Torinese parte un maxi-sequestro in tutta Italia

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino hanno individuato, concludendo l'operazione a fine ottobre 2025, un giro di commercializzazione sul territorio nazionale ed estero di prodotti per auto e dispositivi di protezione individuale per moto e bici. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Falso made in Italy: caschi per moto e bici taroccati e pericolosi, da uno store del Torinese parte un maxi-sequestro in tutta Italia - X Vai su X

Contraffazione: “Danno per Made in Italy, lavoro e sicurezza dei consumatori” Secondo la Guardia di Finanza sono 527 milioni i prodotti sequestrati nei primi nove mesi del 2025. Federazione Moda Italia: “comprare un prodotto falso non è un gesto innocuo”. F - facebook.com Vai su Facebook

Falso "Made in Italy" in 4 regioni italiane: maxi-sequestro da 5,5 milioni di accessori per auto e moto - Maxi sequestro della Guardia di Finanza: 5,5 milioni di prodotti falsi Made in Italy tra caschi e accessori per auto e moto. Come scrive nordest24.it

Controllo della Guardia di Finanza: Lotta al Falso Made in Italy a Torino - Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha rivelato una vasta rete di contraffazione a Torino, smascherando attività illecite e proteggendo i diritti dei consumatori. Da notizie.it

Torino, maxi sequestro contro il falso "Made in Italy": 5,5 milioni di accessori moto-auto - Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati milioni di articoli falsamente etichettati. msn.com scrive