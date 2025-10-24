Fallout unisce gioco e serie | due strade un solo universo

Dal 2 dicembre il mondo di Fallout torna a parlare con una sola voce: nel gioco arriva Burning Springs, mentre la serie Prime Video riaccende la sua corsa il 17 dicembre. Due binari paralleli che invitano a rimettere mano al pad e a tornare spettatori, senza soluzione di continuità. Tra gioco e schermo: date e .

