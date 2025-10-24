Bethesda Game Studios ha annunciato l'arrivo di Burning Springs, un'estensione di Fallout 76 che permetterà ai fan di muoversi nelle location della serie tv. Il videogioco Fallout 76 proporrà, dal 2 dicembre, un'espansione ideata come crossover con la serie tv prodotta da Amazon per Prime Video. Bethesda Game Studios ha infatti annunciato il lancio di Burning Springs, un update che permetterà ai fan di muoversi nelle location mostrate sul piccolo schermo negli episodi. L'arrivo di Fallout 76: Burning Springs La seconda stagione di Fallout debutterà il 17 dicembre su Prime Video e le nuove funzionalità introdotte nel gioco due settimane prima permetteranno di esplorare una nuova regione arida dell'Ohio, dove i giocatori incontreranno il Rust King, i Deathclaw del deserto, e potranno stringere alleanze . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fallout: in arrivo il crossover tra il videogioco e la serie tv Prime Video