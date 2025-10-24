Fallout festa e futuro | edizioni speciali e nuovi territori in arrivo
Nel giorno in cui l’universo di Fallout torna al centro della conversazione, Bethesda Game Studios intreccia uscite, omaggi e novità in una cornice che guarda avanti senza dimenticare le origini. Un filo che unisce memoria e curiosità: edizioni celebrative, espansioni e contenuti inediti pensati per chi conosce ogni rovina e per chi sta per mettere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La Stagione 2 di Fallout arriva tra poche settimane su Prime Video. Ambientazione a New Vegas, nuovi personaggi e episodi settimanali: le Wasteland vi aspettano! https://gametimers.it/fallout-stagione-2-data-di-uscita-annunciata-da-amazon-prime-video/ # - facebook.com Vai su Facebook
Dal ritorno di Fallout 4 al futuro della saga, tutte le novità dal "Fallout Day" - Il gioco di ruolo di Bethesda festeggia 10 anni con la nuova Anniversary Edition, ma non mancano novità per gli episodi New Vegas, Shelter e Fallout 76. Riporta tgcom24.mediaset.it
Fallout 4, arriva l'anniversary edition - Per l'anniversario di Fallout: New Vegas è stato svelato un bundle con una grande statua Securitron, dall'appeal più limitato. Lo riporta msn.com
Fallout: New Vegas, arriva una nuova edizione dopo 15 anni - Bethesda celebra i 15 anni di Fallout: New Vegas con un bundle ricco di contenuti in edizione speciale per i fan della serie. Come scrive msn.com