Fallout 76 | l’aggiornamento gratuito Burning Springs arriva il 2 dicembre 2025 versione next-gen attesa nel 2026

Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios hanno svelato il nuovo aggiornamento gratuito "Burning Springs" per Fallout 76, disponibile dal 2 dicembre 2025. In aggiunta, è stato annunciato che le versioni ottimizzate per PlayStation 5 e Xbox Series XS debutteranno nei primi mesi del 2026, introducendo notevoli miglioramenti grafici, caricamenti più rapidi e performance stabili a 60 fps. Attualmente il titolo è giocabile su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store), ma con "Burning Springs" l'universo online di Fallout si espande con uno dei contenuti più ricchi e narrativamente intensi mai pubblicati.

