Fallout 4 | Anniversary Edition – la versione definitiva arriva il 10 novembre 2025 Switch 2 nel 2026

Bethesda Softworks e Bethesda Game Studios hanno annunciato ufficialmente Fallout 4: Anniversary Edition, la nuova edizione celebrativa del celebre RPG post-apocalittico. Il lancio è previsto per il 10 novembre 2025 su tutte le piattaforme già esistenti, mentre una versione dedicata a Nintendo Switch 2 arriverà nel corso del 2026. Attualmente Fallout 4 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store, GOG e Microsoft Store. Questa edizione segna i dieci anni dal debutto originale del gioco nel 2015 e rappresenta la versione più completa mai pubblicata, includendo tutto il materiale rilasciato nel corso del tempo insieme a nuovi miglioramenti tecnici e contenuti extra. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

