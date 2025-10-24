Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La prossima edizione You Ask The Questions porrà le vostre domande a Mary Earps. Come avviene regolarmente nelle nostre edizioni cartacee, poniamo le domande dei lettori a qualcuno del mondo del calcio in You Ask The Questions, il nostro programma ricorrente QuattroQuattroDue funzionalità che indirizza le tue domande ad alcuni dei più grandi nomi del calcio Questa volta lo è Mary Earps, con l’ex nazionale del Manchester United e dell’Inghilterra che gode di una carriera decorata ai vertici del gioco. Potrebbe piacerti La carriera di Earps ha vissuto periodi con Leicester City, Nottingham Forest, Doncaster Belles, Coventry City, Birmingham City, Bristol Academy, Reading, Wolfsburg e Manchester United prima di raggiungere lo status di nome familiare per le sue imprese Lionesses. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Fai le domande: Mary Earps risponde alle TUE domande