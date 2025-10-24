Faenza arrestata ladra con l’auto piena di vestiti firmati e profumi | sequestrata merce per oltre 5000 euro
Donna arrestata a Faenza per furto in negozio: sequestrati abiti, profumi e oggetti per oltre 5000 euro. Indagini in corso sulla complice. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
