Fabrizio De Poi cabarettista indagato per l' omicidio del 39enne Mario De Marchi | Sono sconvolto La rissa e il pugno alla sagra di Fontigo
PEDEROBBA - «Sono sconvolto». Fabrizio De Poi, 62 anni, di Covolo, professionista, musicista e noto cabarettista, è ora indagato per omicidio preterintenzionale. Secondo i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
A carico del cantante e cabarettista Fabrizio De Poi la Procura ha cambiato l’imputazione per i fatti alla sagra di Sernaglia: dalle lesioni al delitto preterintenzionale. Rischia anche la contestazione dell’aggravante per futili motivi. L’uomo ha chiesto scusa al 39 - facebook.com Vai su Facebook
Fabrizio De Poi, cabarettista indagato per l'omicidio di Mario De Marchi: «Sono sconvolto» - Fabrizio De Poi, 62 anni, di Covolo, professionista, musicista e noto cabarettista, è ora indagato per omicidio preterintenzionale. Segnala ilgazzettino.it