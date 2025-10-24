Fabrizio De Poi cabarettista indagato per l' omicidio del 39enne Mario De Marchi | Sono sconvolto La rissa e il pugno alla sagra di Fontigo

Ilgazzettino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PEDEROBBA - «Sono sconvolto». Fabrizio De Poi, 62 anni, di Covolo, professionista, musicista e noto cabarettista, è ora indagato per omicidio preterintenzionale. Secondo i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

fabrizio de poi cabarettista indagato per l omicidio del 39enne mario de marchi sono sconvolto la rissa e il pugno alla sagra di fontigo

© Ilgazzettino.it - Fabrizio De Poi, cabarettista indagato per l'omicidio del 39enne Mario De Marchi: «Sono sconvolto». La rissa e il pugno alla sagra di Fontigo

Contenuti che potrebbero interessarti

fabrizio de cabarettista indagatoFabrizio De Poi, cabarettista indagato per l'omicidio di Mario De Marchi: «Sono sconvolto» - Fabrizio De Poi, 62 anni, di Covolo, professionista, musicista e noto cabarettista, è ora indagato per omicidio preterintenzionale. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fabrizio De Cabarettista Indagato