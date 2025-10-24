Fabriano morsi cinghiate e colpi di rasoio | prima lo provoca poi l?aggredisce e lo manda all' ospedale

FABRIANO - In un attimo il panico: dalle parole la lite sfocia in un?aggressione, con un giovane che finisce al pronto soccorso. È stato assalito da un ventenne, apparentemente senza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fabriano, morsi, cinghiate e colpi di rasoio: prima lo provoca, poi l?aggredisce e lo manda all'ospedale

