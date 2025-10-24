Fabriano 18enne colpisce un connazionale con cintura e rasoio in centro città | scatta il Daspo urbano
Un diciottenne tunisino è stato colpito da Daspo urbano a Fabriano per aggressione a un connazionale: vietato l’accesso al centro fino al 2026. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Fabriano, 18enne colpisce un connazionale con cintura e rasoio in centro città: scatta il Daspo urbano - Un diciottenne tunisino è stato colpito da Daspo urbano a Fabriano per aggressione a un connazionale: vietato l’accesso al centro fino al 2026. Secondo virgilio.it
