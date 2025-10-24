Fabio Pedini l’imprenditore che portò Sant’Angelo nel mondo

Domani alle 17 nel museo civico-ecclesiastico di Santa Maria Extra Muros verrà ricordato Fabio Pedini, lungimirante imprenditore del tessile scomparso nel 2023 per un improvviso malore. L’occasione sarà una mostra per celebrare i 50 anni di impresa vadese e il sogno che Pedini contribuì a creare, quello di una Valle del Jeans capace di dialogare dai piedi dell’ Appennino con i grandi marchi di moda di tutto il modo. Dall’archivio della sua azienda, Trattamenti Tessili Italia, verranno messi in mostra i pezzi più iconici che raccontano le collezioni di stilisti da tutto il mondo che, grazie ai suoi lavaggi all’avanguardia, a metà tra moda e sapiente artigianato, hanno reso eterni marchi come Stone Island, C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

