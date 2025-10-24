Fabio Pedini l’imprenditore che portò Sant’Angelo nel mondo
Domani alle 17 nel museo civico-ecclesiastico di Santa Maria Extra Muros verrà ricordato Fabio Pedini, lungimirante imprenditore del tessile scomparso nel 2023 per un improvviso malore. L’occasione sarà una mostra per celebrare i 50 anni di impresa vadese e il sogno che Pedini contribuì a creare, quello di una Valle del Jeans capace di dialogare dai piedi dell’ Appennino con i grandi marchi di moda di tutto il modo. Dall’archivio della sua azienda, Trattamenti Tessili Italia, verranno messi in mostra i pezzi più iconici che raccontano le collezioni di stilisti da tutto il mondo che, grazie ai suoi lavaggi all’avanguardia, a metà tra moda e sapiente artigianato, hanno reso eterni marchi come Stone Island, C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il ricordo di Fabio Pedini: cuore, impresa e generosità È giusto, in occasione di questa manifestazione che si terrà il 25 Ottobre in occasione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche in uno spazio storico bellissimo come il Museo civico - facebook.com Vai su Facebook
In mille per l’addio a Fabio Pedini - Almeno mille persone hanno preso parte ieri pomeriggio al funerale dell’imprenditore Fabio Pedini (foto), 68 anni, scomparso improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì. Lo riporta ilrestodelcarlino.it