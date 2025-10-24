Fa ubriacare la fidanzata poi la picchia e la costringe a un rapporto a tre con l' amico | 22enne arrestato per stupro

Ha fatto ubriacare la fidanzata e le ha offerto della cocaina. Poi le ha chiesto di consumare un rapporto a tre con un amico. Ma al «no» della giovane sono seguite le botte. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Fa ubriacare la fidanzata, poi la picchia e la costringe a un rapporto a tre con l'amico: 22enne arrestato per stupro

Approfondisci con queste news

Alla minorenne sarebbe stato fatto bere alcol dal titolare di un kebab fino al farla ubriacare. A quel punto la ragazza sarebbe stata abusata nello scantinato del locale, e non da solo - facebook.com Vai su Facebook

Fa ubriacare la fidanzata, poi la picchia e la costringe a un rapporto a tre con l'amico: 22enne arrestato per stupro - Ha fatto ubriacare la fidanzata e le ha offerto della cocaina. Segnala leggo.it