Fa scendere un passeggero senza biglietto e viene preso a calci | capotreno a processo dovrà pagare 15mila euro
Aggredito da un passeggero dopo avergli chiesto il biglietto, portato a processo per violenza privata, prosciolto ma con 15mila euro di spese legali ancora sul groppone: il capotreno di Mestre, la cui storia aveva attirato le simpatie e il sostegno di molti politici, ora è rimasto completamente abbandonato. Quelle stesse voci che avevano criticato duramente il procedimento contro di lui, ora tacciono e non muovono un dito per portargli quell’aiuto che avevano promesso: « Nessuna risposta, nessuna presa di posizione. Solo il silenzio, mentre il lavoratore – nel frattempo malato – resta solo ad affrontare le conseguenze», fa notare la Cgil. 🔗 Leggi su Open.online
