F1 Wolff gela Verstappen | la sentenza è durissima

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, rifila una doccia fredda a Max Verstappen: il suo parere sul finale di stagione in F1 è netto. Dopo una serie di risultati convincenti e alcuni momenti di défaillance da parte del team McLaren, Max Verstappen ha riaperto il mondiale di Formula 1, mettendo una forte pressione alle due papaya di Norris e Piastri. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull sta vivendo un momento di grande forma e fiducia. Tuttavia, secondo Wolff, questo non basterà per beffare la McLaren nella corsa al titolo piloti. Il team principal della Mercedes ha infatti dichiarato di aver “calcolato” le probabilità del campione olandese, rivelando dati che lo vedono nettamente sfavorito. 🔗 Leggi su Sportface.it

