F1 | si alza il sipario all’Hermanos Rodrìguez Verstappen osservato speciale Fuoco in FP1
Come dicono gli inglesi, Pressure is on. Oggi, venerdì 24 ottobre, si alzerà il sipario sul GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’interessante Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Sono molteplici gli argomenti sul piatto in vista dei primi due turni di prove libere, riguardanti vari attori in campo. Ovviamente, i fari saranno puntati principalmente su Max Verstappen, pilota che nelle ultime settimane quasi contro ogni pronostico ha letteralmente riaperto la lotta al titolo, andando ad insidiare Oscar Piastri e Lando Norris, ritrovatisi uno “scomodissimo terzo incomodo” in quella che sembrava essere una lotta esclusivamente interna in casa McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il sipario si alza: consegna ufficiale della Ducati Panigale V4 Speciale, l’esemplare che ha accompagnato Hamilton a Monza. Collecto e Ducati insieme celebrano l’eccellenza italiana tra MotoGP e Formula 1, per veri appassionati e collezionisti. Memorabilia s - facebook.com Vai su Facebook
Pontedera, si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Era https://ift.tt/E10MHbL https://ift.tt/EgBrl24 - X Vai su X
Teatri, si alza il sipario. Lo speciale de La Nazione in pdf - Tutti i cartelloni degli spettacoli per una stagione da incanto. Riporta lanazione.it
Loggia del Podestà: su il sipario - Questa mattina alle 11 in piazza duomo si alza il sipario sulla monumentale Loggia del Podestà (nella foto gli ultimi ritocchi) dopo il restauro. Riporta lanazione.it
Si alza il sipario sulla sesta edizione del Job Film Days - Si alza il sipario sulla sesta edizione di Job Film Days, che prende il via oggi, 30 settembre, con il film di apertura How to Talk to Lydia? Si legge su rainews.it