F1 | si alza il sipario all’Hermanos Rodrìguez Verstappen osservato speciale Fuoco in FP1

Come dicono gli inglesi, Pressure is on. Oggi, venerdì 24 ottobre, si alzerà il sipario sul GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l'interessante Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Sono molteplici gli argomenti sul piatto in vista dei primi due turni di prove libere, riguardanti vari attori in campo. Ovviamente, i fari saranno puntati principalmente su Max Verstappen, pilota che nelle ultime settimane quasi contro ogni pronostico ha letteralmente riaperto la lotta al titolo, andando ad insidiare Oscar Piastri e Lando Norris, ritrovatisi uno "scomodissimo terzo incomodo" in quella che sembrava essere una lotta esclusivamente interna in casa McLaren.

