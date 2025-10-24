F1 Lewis Hamilton | Stiamo ancora cercando di trovare il meglio dalla macchina dovrò partire da zero

Sarà un week end non semplice in Messico per Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Ferrari affronterà il 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1 nella consapevolezza di doversi adattare a delle condizioni che mai aveva sperimentato in precedenza con la Mercedes. La Rossa è una vettura che ha un comportamento diverso dalle altre e in contesto particolare come quello di Città del Messico l’adattamento richiesto sarà un fattore: “ La Ferrari è stata molto forte qui l’anno scorso, quindi spero che possiamo mettere a frutto ciò che abbiamo imparato nel 2024. Prevedo che la vettura si comporterà in modo molto diverso da quello che ho sperimentato qui l’anno scorso e gli anni precedenti “, ha dichiarato Lewis. 🔗 Leggi su Oasport.it

