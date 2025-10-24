F1 Leclerc il più veloce davanti ad Antonelli in FP1 a Città del Messico Tanti rookie in pista

Charles Leclerc comincia bene il weekend all’Autodromo Hermanos Rodríguez e realizza il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2025, valevole come ventesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un riscontro ancora poco significativo, per via dell’asfalto ancora sporco e della presenza in pista di nove “rookie” che hanno preso il posto dei titolari. Il monegasco della Ferrari si è messo comunque a dettare il passo nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’18?380, dimostrando anche un discreto ritmo (ma con pochi veri riferimenti per poterlo valutare) nel long-run di fine turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Leclerc il più veloce davanti ad Antonelli in FP1 a Città del Messico. Tanti rookie in pista

