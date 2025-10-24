F1 George Russell | Cerchiamo di dare il massimo ad ogni weekend ma Austin mi ha deluso

Un fine settimana che si preannuncia importante per George Russell. Il britannico si auspica di vivere da protagonista il GP del Messico, appuntamento numero venti valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, in scena presso l’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Il nativo di King’s Lynn, al momento quarto nella classifica piloti con 256 punti, potrebbe infatti sfruttare le caratteristiche del tracciato che, teoricamente, dovrebbe essere particolarmente congegnale per esaltare proprio le qualità della Mercedes. Questo, ovviamente, soltanto in teoria. Tra poche ore con le prime due sessioni di prove libere la pista comincerà a dare i primi, importanti, responsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Cerchiamo di dare il massimo ad ogni weekend, ma Austin mi ha deluso”

