F1 Charles Leclerc | Non siamo nella posizione di essere arbitri del Mondiale
La Ferrari si presente al via del week end del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, con la voglia di replicare quanto di buono c’è stato ad Austin. La conquista del podio con Charles Leclerc in Texas è stato un buon risultato, specialmente per come il fine-settimana era iniziato. Tuttavia, non ci si vuol fare delle illusioni. È questo lo spirito prudente di Leclerc, alla domanda se la Rossa possa recitare il ruolo dell’arbitro in questo campionato, nella sfida tra le McLaren e Max Verstappen (Red Bull): “ Restiamo con i piedi per terra, al momento non credo si possa essere un ostacolo per loro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nelle ultime settimane, il dibattito relativo al futuro di Charles Leclerc ha rappresentato uno degli argomenti di discussione più in voga all'interno del paddock, tra chi sostiene che il talento monegasco debba lasciare la Ferrari per realizzarsi definitivamente e c - facebook.com Vai su Facebook
Charles Leclerc soddisfatto di quanto fatto negli Stati Uniti. Un week end che non era partito proprio benissimo, considerando i tempi delle sessioni di prove libere. Poi la crescita nelle qualifiche e il podio, quasi insperato, in gara $Formula1 $F1 $ferrari $L - X Vai su X
F1, Leclerc (Ferrari): "Noi arbitri del Mondiale? Piedi per terra...". VIDEO - Il pilota monegasco dopo la buona prestazione e il podio di Austin: "Noi arbitri del Mondiale per questo finale d stagione? Segnala sport.sky.it
F1, Charles Leclerc: “Siamo troppo indietro, perdiamo tempo ovunque” - Scattato il weekend del GP di Austin per il Mondiale di F1 con le qualifiche della ... Come scrive oasport.it
F1, Frederic Vasseur: “Ad Austin abbiamo completato un week end solido, dobbiamo ripeterci in Messico” - La Ferrari si ripropone nel ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 a Città del Messico. Come scrive oasport.it