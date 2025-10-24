F1 Charles Leclerc | Non siamo nella posizione di essere arbitri del Mondiale

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari si presente al via del week end del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, con la voglia di replicare quanto di buono c’è stato ad Austin. La conquista del podio con Charles Leclerc in Texas è stato un buon risultato, specialmente per come il fine-settimana era iniziato. Tuttavia, non ci si vuol fare delle illusioni. È questo lo spirito prudente di Leclerc, alla domanda se la Rossa possa recitare il ruolo dell’arbitro in questo campionato, nella sfida tra le McLaren e Max Verstappen (Red Bull): “ Restiamo con i piedi per terra, al momento non credo si possa essere un ostacolo per loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

