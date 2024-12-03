Ferrari Challenge Europe: successo e titolo per Hirsiger in Gara-2Pier Silvio Berlusconi compra casa Vianello: la trattativa con gli ...Diouf Inter, spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Chivu li boccia ...Tacchinardi svela: «A Madrid sono stato a contatto con la dirigenza ...Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei ...La volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 al 31 ottobre"Il MaR fra mezzo", il contest letterario che unisce le due sponde ...Bergarè: al Castello Aragonese giornata di studio "Il bergamotto: ...Treni, anche a Reggio Calabria modifiche alla circolazione per lavori ...Marina di Pisa, dal 26 ottobre lungomare chiuso al traffico nelle ...Getta la compagna sul letto e le fa saltare un dente a pugni: ..."Cioccolato bene comune", all'ex Mercato Coperto nasce un polo ...Slot machine con schede truccate: sequestri a Napoli, Bacoli e ...Afragola, "schiaffo" alla metropolitana: il Governo taglia i fondiMeteo Latina, maltempo nel fine settimana in provincia: nuova allerta ...Furti in abitazione, la polizia arresta un ladro alla BesuricaTradimento, anticipazioni e trama stasera, 24 ottobre 2025: Selin ...Gaza, coloni israeliani bloccano ingresso tir con aiuti umanitari, ...Israele, Rubio incontra Netanyahu e recita la parte: "Non c'è piano B ...Tutte le attività di saldaPress per Lucca Comics & Games 2025WWE: Si preserva il push di Jacob Fatu: nuovi scenari per il Samoan ...Quel messaggio letto ai funerali: “Io accoltellata nel sonno dall’ex, ...Le amiche di Pamela: “Denunciare? Avevamo solo un pezzo del puzzle”Suzuki si presenta: “Copro bene la porta e so giocare con i piedi”. E ...Menaggio, cover e accessori per telefonia non a norma: sequestrati ...Sesto, crolla parte di un palazzo in via Marelli: ferita una donnaDeepfake audio in tempo reale al telefono: bastano 5 minuti di voce ...Manovra 2026, l’affondo di Landini (Cgil): “Sulla scuola non hanno ...Hoffenheim–Heidenheim: preview, probabili formazioni e pronosticoAmburgo–Wolfsburg: preview, probabili formazioni e pronosticoSanità, Foce: “Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su ...Professioni: Oliveti (Adepp), ‘gap generazione, geografia e genere ...Roma, giornalista ricoverata in ospedale: “Vetri nella lasagna”ICare 2025, dall’oncologia al fine vita l’anestesista-rianimatore al ...Altino, al via gli scavi nel cuore della città romanaGaza, Rubio: “Non c’è un piano B, quello di Trump è il migliore”. ...Di Bartolomei (Atlas): “Governare con regole cambiamenti nel mondo ...Al via gli stati generali della Space economy 2025Cos’è la salmonella non tifoidea e quali sono i sintomiCiclismo, a Giulio Ciccone il premio Giglio D'Oro 2025Lecce: “c’è bisogno di più parcheggi per le bici” Salento bikeIleana della Corte, ecco i gioielli ispirati all’atmosfera magica di ...C’è guerra e guerraEmanuele Ferraloro è il nuovo presidente di FedercostruzioniAl Museo Academy l’omaggio al maestro effetti speciali Carlo RambaldiUn’alleanza per il mare e l’ambiente: intesa tra l’Ordine dei Chimici ...Gruppo Fs, l’ad Donnarumma: Nel 2025 supereremo i 18 miliardi di ...Manovra, Tajani: sapevo tutto? Lupi un po’ Pinocchio ma lo perdonoScossa in città, via ai sopralluoghi per valutare eventuali ...Metro Napoli-Afragola, Zinzi: “Basta strumentalizzazioni”Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! Dopo Hojlund il tecnico ...Chivu: “A Napoli non sarà una gara semplice”Panatta: «Al posto di Sinner avrei giocato la Davis, ma oggi le ...Uomo si ribalta in kayak a causa dell’acqua troppo fredda e il video ...C.sinistra: Gori, 'ancora non credibile come alternativa di governo'I Magsino, chi è la famiglia filippina che aveva ereditato casa ...Calcio Napoli, doppia tegola prima dell’Inter: out Meret (frattura al ...San Vitaliano, incidente sul lavoro: muore geometra di 68 anni caduto ...Mosca sotto attacco, drone colpisce palazzo residenziale di ...Da piazza S.Pietro alla Fontana di Trevi, arriva a Roma la più grande ...Nothing OS 4.0 introduce annunci nella schermata di blocco, ma c’è un ...Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: ...X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ...Pd Cortona: “Multe ai genitori degli alunni di via Giuoco del ...A Roma il primo incontro dei Garanti d’Italia per la tutela degli ...Smantellavano le auto in sosta, 3 arresti tra l’Eur e Tor CarboneIn diretta su Sky Sport e in streaming su NOW le World Series 2025 ...Storia dell’aeroplano, una delle invenzioni più importanti del XX ...Uefa e Lidl insieme fino al 2030 per promuovere il calcio femminile ...Auger-Aliassime dà forfait a Basilea: Musetti sempre più vicino alle ...Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare ...Juve, non solo Douglas Luiz: anche Savona si prende la scena col ...Pugno di ferro contro i locali dove si beve troppo, chiuso un altro ..."Mi sono innamorata, lo risposerei altre 1000 volte": la torinese ...Nonnina di 100 anni si rompe il femore cadendo in casa, all'ospedale ...Prato Fiorito, dopo anni di attesa il polifunzionale potrebbe ...“Sport per Tutti”: inclusione e solidarietà al Parco Archeologico di ...La Rugby Roma sostiene la ricerca: una maglietta speciale per “CDKL5 ...ULN Consalvo calcio, Volieri: “Inizio negativo, sono certo che ci ...Polisportiva Borghesiana volley, Tchendre e l’Under 17 maschile: ...Volley Club Frascati, capitan Landi: “Con Castro una vittoria ...La Lvpa Frascati calcio è tra le società del programma di Aree di ...Ennesima tegola sul Napoli, frattura per Alex MeretEducazione, il Pullman Azzurro della Polizia ha fatto tappa all’I.C. ...Paolo Fox, oroscopo di oggi sabato 25 ottobre: le previsioni segno ...Talenti digitali cercasi: nuove opportunità in CapitanataRianimazione neonatale, il Policlinico Foggia punta all'eccellenza ...Uno studente casertano tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati da ...Omer Elomari, racconto shock al Grande Fratello: “Un cecchino mi ha ...Terremoto ad Avellino, paura tra i cittadini: gente in strada. Scossa ...A Capolona tornano “Le stelle del ring”: nove incontri tra ...Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Le difficoltà con Kanye ...Gaza, “Hamas non conosce posizione di 5 corpi dei 13 ancora da ...Estrazione sperma dai cadaveri dei soldati Idf, come funziona: entro ...Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo ...Cosa sta succedendo con la NBA e le scommesseClizia Incorvaia fa una rivelazione shock su Francesco Sarcina «Ecco ...A Milano nasce il primo salone per capelli sociale. Di cosa si tratta?Un'eroina moderna, una commedia grottesca: "Povere creature!" di ...Droni subacquei e sonar occidentali nella rete del Cremlino. Ecco ...Zverev sfrutta il ritiro di Griekspoor ed è in semifinale a Vienna ...Dove vedere in tv Italia-Brasile stasera, Mondiali calcio femminile ...LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con le ...Supplenze docenti 2025/26: ancora bollettini da GPS [AGGIORNATO]Rispetto degli ambienti scolastici: scarica un modello di circolare ...Chi è Bruno Contrada e perché il suo nome è tornato nell'indagine su ...Alice Alison: “Il mio nuovo brano è stato una lezione dell’universo”Ci siamo abituati ad allacciare la cintura davanti, ma dietro è come ...Güzide comunica ai figli il risultato del test del DNA: Oylum si ...Eintracht Francoforte–St. Pauli: preview, probabili formazioni e ...Borussia Mönchengladbach–Bayern: preview, probabili formazioni e ...Sfratto e scontri, proprietari immobiliari divisi. Confabitare: ...Italia capofila al mondo contro l’obesità: ecco cosa prevede la Legge ...L’industria del Junk Food che ci mangia: ecco quali sono gli effetti ...De Magistris: “Mi candido sindaco a fine mandato Manfredi”Quirinale. Alberto Dossi, pres. Gruppo SAPIO: "Riconoscimento che ...Hojlund non recupera, salta anche il match con l’InterL’Nba passa alla Tv in chiaro e gli ascolti la premiano nonostante ...“Ho eliminato l’86% delle microplastiche dal mio sperma”: parla il ...Nba Freestyle | Lo scandalo scommesse mina la credibilità della lega. ...Quirinale, Alberto Dossi presidente Gruppo SAPIO: "Riconoscimento che ...A Roma arriva l'Italy Brick Expo: la più grande mostra LEGO mai ...Pd: Guerini, 'organizziamo pensiero partito, senza evitare temi ...Sleep journal, ovvero mettere a fuoco le nostre notti per comprendere ...Andrea Sempio, a Mattino 5 la notizia dell’avvocato di Alberto StasiConsumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il ...Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella ...In Costa d’Avorio c’è tensione in vista del votoArtrite reumatoide, come impostare una dieta che contrasti stanchezza ...Saione, Tanti e Casi: “Sintonia piena su riqualificazione, rilancio e ...Case Arlecchino a Latina, padre e figlio si affrontano con sciabola e ...La Bottega del Tempo, buon esordio per il primo incontro: entusiasmo ...Chi è Kathryn Bigelow, la regista che ha riscritto l’incubo nucleare: ...Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in ...Due anime per Venezia: argento e diamanti firmati Ileana della CorteFrosinone, affitti in corsa e prezzi in lieve rialzoConsegne elettriche per città più vivibiliNapoli Inter, nerazzurri col dente avvelenato con Conte? Chivu non ci ...Ultimissime Juve LIVE: confronto tra Tudor e Locatelli, parla ...Le liste alle elezioni regionali in Campania tra gaffe, sparizioni e ...Ciclismo, F1, MotoGP e Serie A: gli appuntamenti del weekend, ecco ...Scandalo nel Bresciano: 250mila tonnellate di compost avvelenato nei ...Sinner-Bublik a Vienna 2025: quando, orario e dove vederla in tv e ...Platini contro la Fifa: «Il Tas è mafia»Assalto a pullman tifosi Pistoia Basket, a Rieti striscione con ...Scontro auto-camion: tragedia sull’A12, morto un ragazzo di 22 anniAl Palabaldresca di Rovereto dalle 14 si giocano i quarti di finale ...Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025Vis Casilina (Scuola calcio), il giovane tecnico Pochesci: “Mi piace ...Sassuolo-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Panatta: «Al posto di Sinner avrei giocato la Davis, ma oggi le condizioni sono diverse. Per me era meglio prima»

Panatta: «Al posto di Sinner avrei giocato la Davis, ma oggi le condizioni sono diverse. Per me era meglio prima»

Intervenuto ad un evento organizzato al “Circolo Antico Tiro a Volo” di Roma, Adriano Panatta ha pa... ► ilnapolista.it

Chi è Bruno Contrada e perché il suo nome è tornato nell

Chi è Bruno Contrada e perché il suo nome è tornato nell'indagine su Piersanti Mattarella

Palermo, 24 ottobre 2025 – Spunta anche il nome dell'ex 007 Bruno Contrada nell'inchiesta che ha po... ► quotidiano.net

X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro

X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro

Grandissimo esordio, in termini di share e interazioni social, per il primo Live Show di X Factor 20... ► comingsoon.it

Di Bartolomei (Atlas): “Governare con regole cambiamenti nel mondo del lavoro”

Di Bartolomei (Atlas): “Governare con regole cambiamenti nel mondo del lavoro”

(Adnkronos) – Il rischio con l'intelligenza artificiale di un "cambio per 'strappi' nel mondo del la... ► periodicodaily.com

Zverev sfrutta il ritiro di Griekspoor ed è in semifinale a Vienna senza giocare

Zverev sfrutta il ritiro di Griekspoor ed è in semifinale a Vienna senza giocare

Alexander Zverev è il secondo semifinalista dell’ATP 500 di Vienna. Il tedesco non ha dovuto neanch... ► oasport.it

“Sport per Tutti”: inclusione e solidarietà al Parco Archeologico di Roma Est domenica 26 ottobre 2025

“Sport per Tutti”: inclusione e solidarietà al Parco Archeologico di Roma Est domenica 26 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre, il Parco Archeologico di Roma Est si trasformerà in un grande villaggio dello... ► romatoday.it

Pier Silvio Berlusconi compra casa Vianello: la trattativa con gli eredi filippini e quanto è costata

Pier Silvio Berlusconi compra casa Vianello: la trattativa con gli eredi filippini e quanto è costata

Milano 2 non è solo una zona residenziale nell’hinterland meneghino: è l’archivio sentimentale di u... ► notizieaudaci.it

Lecce: “c’è bisogno di più parcheggi per le bici” Salento bike

Lecce: “c’è bisogno di più parcheggi per le bici” Salento bike

Di seguito un comunicato diffuso da Salento nike: C’è bisogno di più parcheggi per bici in città. È... ► noinotizie.it

Sfratto e scontri, proprietari immobiliari divisi. Confabitare: “Scene eccessive che lasciano perplessi”. Confedilizia: “Bologna è Gotham City”

Sfratto e scontri, proprietari immobiliari divisi. Confabitare: “Scene eccessive che lasciano perplessi”. Confedilizia: “Bologna è Gotham City”

Bologna, 24 ottobre 2025 – Proprietari immobiliari divisi dopo le immagini dello sfratto (e degli s... ► ilrestodelcarlino.it

Ciclismo, F1, MotoGP e Serie A: gli appuntamenti del weekend, ecco dove vederli

Ciclismo, F1, MotoGP e Serie A: gli appuntamenti del weekend, ecco dove vederli

Sarà un weekend da non perdere per gli appassionati di sport, con appuntamenti di livello mondiale ... ► lidentita.it

Getta la compagna sul letto e le fa saltare un dente a pugni: arrestato 32enne

Getta la compagna sul letto e le fa saltare un dente a pugni: arrestato 32enne

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno posto fine a un episodio di violenza domestica, arres... ► perugiatoday.it

Un’alleanza per il mare e l’ambiente: intesa tra l’Ordine dei Chimici e Fisici della Campania e la Stazione Dohrn

Un’alleanza per il mare e l’ambiente: intesa tra l’Ordine dei Chimici e Fisici della Campania e la Stazione Dohrn

L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania amplia le sue collaborazioni eccellenti:... ► ildenaro.it

Diouf Inter, spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Chivu li boccia (parzialmente) in conferenza: «Non li reputo ancora pronti, vi spiego perché»

Diouf Inter, spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Chivu li boccia (parzialmente) in conferenza: «Non li reputo ancora pronti, vi spiego perché»

di Redazione Inter News 24Diouf Inter, spazio ridotto per lui e Luis Henrique? Arriva la bocciatura ... ► internews24.com

Scontro auto camion: tragedia sull’A12, morto un ragazzo di 22 anni

Scontro auto camion: tragedia sull’A12, morto un ragazzo di 22 anni

A poche ore di distanza dal drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre sul... ► trentotoday.it

Nothing OS 4.0 introduce annunci nella schermata di blocco, ma c’è un “rimedio”

Nothing OS 4.0 introduce annunci nella schermata di blocco, ma c’è un “rimedio”

La funzione Lock Glimpse sembra proprio introdurre annunci nella schermata di blocco di Nothing OS... ► tuttoandroid.net

Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!

Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fr... ► comingsoon.it

Menaggio, cover e accessori per telefonia non a norma: sequestrati 5794 pezzi

Menaggio, cover e accessori per telefonia non a norma: sequestrati 5794 pezzi

Menaggio, 24 ottobre 2025 – I finanzieri della Compagnia di Menaggio hanno sequestrato 5794 articol... ► ilgiorno.it

Manovra 2026, l’affondo di Landini (Cgil): “Sulla scuola non hanno messo un euro in più perché non c’è né la defiscalizzazione né ci sono quote aggiuntive”

Manovra 2026, l’affondo di Landini (Cgil): “Sulla scuola non hanno messo un euro in più perché non c’è né la defiscalizzazione né ci sono quote aggiuntive”

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha criticato duramente la legge di bilancio 20... ► orizzontescuola.it

Uno studente casertano tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati da Mattarella

Uno studente casertano tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati da Mattarella

C’è anche uno studente matesino tra i nuovi ‘Alfieri del Lavoro’ che hanno ricevuto gli attestati ... ► casertanews.it

Gaza, Rubio: “Non c’è un piano B, quello di Trump è il migliore”. Hamas: “Prima fase rispettata”

Gaza, Rubio: “Non c’è un piano B, quello di Trump è il migliore”. Hamas: “Prima fase rispettata”

(Adnkronos) – "Non esiste un piano B" per la Striscia di Gaza, quello elaborato dal presidente ameri... ► periodicodaily.com

Consegne elettriche per città più vivibili

Consegne elettriche per città più vivibili

Nei centri urbani, la logistica leggera sta ridefinendo abitudini, mercati e scelte pubbliche. L’ul... ► sbircialanotizia.it

Ci siamo abituati ad allacciare la cintura davanti, ma dietro è come se il rischio sparisse. E i seggiolini per i bambini? Troppo spesso dimenticati. Ancora troppa distrazione al volante

Ci siamo abituati ad allacciare la cintura davanti, ma dietro è come se il rischio sparisse. E i seggiolini per i bambini? Troppo spesso dimenticati. Ancora troppa distrazione al volante

Nove su dieci la mette davanti, ma appena uno su tre dietro. La cintura di sicurezza, sebbene diven... ► iodonna.it

Uefa e Lidl insieme fino al 2030 per promuovere il calcio femminile con tante iniziative

Uefa e Lidl insieme fino al 2030 per promuovere il calcio femminile con tante iniziative

Rinnovata la partnership dopo il grande successo avuto a luglio in Svizzera dal Lidl Kids Team e dal... ► gazzetta.it

Juve, non solo Douglas Luiz: anche Savona si prende la scena col Nottingham Forest. È stato decisivo in Europa League

Juve, non solo Douglas Luiz: anche Savona si prende la scena col Nottingham Forest. È stato decisivo in Europa League

di Redazione JuventusNews24Juve, non solo Douglas Luiz: anche Savona si prende la scena col Nottingh... ► juventusnews24.com

Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore: le sue condizioni

Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore: le sue condizioni

di Redazione Inter News 24Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il... ► internews24.com

Supplenze docenti 2025/26: ancora bollettini da GPS [AGGIORNATO]

Supplenze docenti 2025/26: ancora bollettini da GPS [AGGIORNATO]

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm... ► orizzontescuola.it

ULN Consalvo calcio, Volieri: “Inizio negativo, sono certo che ci rialzeremo”

ULN Consalvo calcio, Volieri: “Inizio negativo, sono certo che ci rialzeremo”

Roma – E’ iniziata male l’avventura dell’Under 17 provinciale dell’ULN Consalvo. Il gruppo di mist... ► romatoday.it

In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW le World Series 2025 della MLB

In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW le World Series 2025 della MLB

Al via in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW le World Series di baseball MLB 2025. Nella sf... ► sportintv.eu

Chivu: “A Napoli non sarà una gara semplice”

Chivu: “A Napoli non sarà una gara semplice”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match al Maradona. Cristian Chivu, allenatore del... ► forzazzurri.net

Eintracht Francoforte–St. Pauli: preview, probabili formazioni e pronostico

Eintracht Francoforte–St. Pauli: preview, probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30Stadio: Deutsche Bank Park (Francoforte) – Bundes... ► sport.periodicodaily

Altino, al via gli scavi nel cuore della città romana

Altino, al via gli scavi nel cuore della città romana

(Adnkronos) – Il Parco archeologico di Altino, parte dei Musei archeologici nazionali di Venezia e d... ► periodicodaily.com

Hojlund non recupera, salta anche il match con l’Inter

Hojlund non recupera, salta anche il match con l’Inter

L’attaccante danese non ha recuperato dall’affaticamento muscolare. Ancora problemi per l’attaccant... ► forzazzurri.net

Quel messaggio letto ai funerali: “Io accoltellata nel sonno dall’ex, mi sono rivista in Pamela”

Quel messaggio letto ai funerali: “Io accoltellata nel sonno dall’ex, mi sono rivista in Pamela”

Strozza. Dice di aver conosciuto Pamela Genini a Milano, per caso, durante una passeggiata con i r... ► bergamonews.it

Afragola, "schiaffo" alla metropolitana: il Governo taglia i fondi

Afragola, "schiaffo" alla metropolitana: il Governo taglia i fondi

Un brutto schiaffo. Stiamo parlando del taglio attuato dal governo di Giorgia Meloni alle infrastr... ► napolitoday.it

Talenti digitali cercasi: nuove opportunità in Capitanata

Talenti digitali cercasi: nuove opportunità in Capitanata

Ultimi giorni per cogliere l’opportunità di specializzarsi nelle professioni più ricercate dell’in... ► foggiatoday.it

Chi è Kathryn Bigelow, la regista che ha riscritto l’incubo nucleare: “Il nostro mondo è combustibile e nessuno ne parla”

Chi è Kathryn Bigelow, la regista che ha riscritto l’incubo nucleare: “Il nostro mondo è combustibile e nessuno ne parla”

Kathryn Bigelow ha passato la sua infanzia nascosta sotto un banco di scuola. Era la California dei... ► cultweb.it

Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Le difficoltà con Kanye West e le preoccupazioni per i 4 figli

Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Le difficoltà con Kanye West e le preoccupazioni per i 4 figli

Kim Kardashian ha un aneurisma cerebrale. Lo ha annunciato la stessa star di 45 anni in un teaser de... ► milleunadonna.it

Ciclismo, a Giulio Ciccone il premio Giglio D

Ciclismo, a Giulio Ciccone il premio Giglio D'Oro 2025

Calenzano (Firenze), 24 ottobre 2025 – La commissione del prestigioso Premio Giglio D’Oro che accom... ► sport.quotidiano.net

Nba Freestyle | Lo scandalo scommesse mina la credibilità della lega. Dice il saggio Shaquille O’Neal: “Non tutti i soldi sono buoni soldi”

Nba Freestyle | Lo scandalo scommesse mina la credibilità della lega. Dice il saggio Shaquille O’Neal: “Non tutti i soldi sono buoni soldi”

Lo scandalo scommesse non va sottovalutato Non si può non menzionare lo scandalo scommesse che ha t... ► ilfattoquotidiano.it

Sassuolo Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sassuolo Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 26 ottobre alle ore 15:00 la Roma affronterà il Sassuolo per il match valido per l’ottava... ► romatoday.it

Suzuki si presenta: “Copro bene la porta e so giocare con i piedi”. E sull’interesse del Milan …

Suzuki si presenta: “Copro bene la porta e so giocare con i piedi”. E sull’interesse del Milan …

Il Milan potrebbe pensare a Suzuki del Parma nel caso in cui Mike Maignan non dovesse rinnovare. Ecc... ► pianetamilan.it

Pugno di ferro contro i locali dove si beve troppo, chiuso un altro bar

Pugno di ferro contro i locali dove si beve troppo, chiuso un altro bar

Dal suo insediamento il nuovo questore de Lorenzo ha dato prova di poter usare il pugno di ferro s... ► udinetoday.it

Gaza, “Hamas non conosce posizione di 5 corpi dei 13 ancora da restituire”, ma da Israele no ad ogni aiuti internazionali per supporto ricerche

Gaza, “Hamas non conosce posizione di 5 corpi dei 13 ancora da restituire”, ma da Israele no ad ogni aiuti internazionali per supporto ricerche

Sotto pressione israeliana, il movimento ha fino ad ora restituito 15 ostaggi deceduti. Il cessate... ► ilgiornaleditalia.it

Volley Club Frascati, capitan Landi: “Con Castro una vittoria fortemente voluta”

Volley Club Frascati, capitan Landi: “Con Castro una vittoria fortemente voluta”

Frascati (Rm) – E’ iniziata con un buon piglio la stagione della serie C maschile del Volley Club ... ► romatoday.it

Sinner Bublik a Vienna 2025: quando, orario e dove vederla in tv e streaming

Sinner Bublik a Vienna 2025: quando, orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner in campo per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna. Dopo aver battuto Flavio Cobo... ► lettera43.it

Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’

Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Londra, per incontrare i leader europei della cosidd... ► lapresse.it

Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! Dopo Hojlund il tecnico del Napoli perde anche il portiere in vista dell’Inter. Il comunicato

Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! Dopo Hojlund il tecnico del Napoli perde anche il portiere in vista dell’Inter. Il comunicato

Infortunio Meret, emergenza totale per Conte! I partenopei perdono anche il portiere italiano per i... ► calcionews24.com

Tradimento, anticipazioni e trama stasera, 24 ottobre 2025: Selin scopre che Ipek ha ucciso Serra, Güzide che Dündar non è suo figlio

Tradimento, anticipazioni e trama stasera, 24 ottobre 2025: Selin scopre che Ipek ha ucciso Serra, Güzide che Dündar non è suo figlio

Oltan sposa Ipek, Güzide scopre una verità sconvolgente e Oyku affronta il passato: la soap turca ... ► ilgiornaleditalia.it

L’Nba passa alla Tv in chiaro e gli ascolti la premiano nonostante gli scandali

L’Nba passa alla Tv in chiaro e gli ascolti la premiano nonostante gli scandali

L’inizio della stagione Nba 2025–26 è stato segnato da scandali extracampo, ma anche da un successo... ► ilnapolista.it

Terremoto ad Avellino, paura tra i cittadini: gente in strada. Scossa avvertita anche a Napoli

Terremoto ad Avellino, paura tra i cittadini: gente in strada. Scossa avvertita anche a Napoli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scossa avvertita in tutta la Campania Un terremoto di magnitudo 3.6... ► dayitalianews.com

Treni, anche a Reggio Calabria modifiche alla circolazione per lavori fra Vibo Pizzo e Mileto

Treni, anche a Reggio Calabria modifiche alla circolazione per lavori fra Vibo Pizzo e Mileto

Per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mil... ► reggiotoday.it

Meteo Latina, maltempo nel fine settimana in provincia: nuova allerta per la pioggia

Meteo Latina, maltempo nel fine settimana in provincia: nuova allerta per la pioggia

Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo l’ultimo di ottobre nella provincia di Latina, e i... ► latinatoday.it

Scandalo nel Bresciano: 250mila tonnellate di compost avvelenato nei campi

Scandalo nel Bresciano: 250mila tonnellate di compost avvelenato nei campi

In 5 anni profitti criminali per 7 milioni di euro The post Scandalo nel Bresciano: 250mila tonnell... ► lidentita.it

Tacchinardi svela: «A Madrid sono stato a contatto con la dirigenza Juve. Ecco quale impressione mi ha trasmesso la società»

Tacchinardi svela: «A Madrid sono stato a contatto con la dirigenza Juve. Ecco quale impressione mi ha trasmesso la società»

di Redazione JuventusNews24Tacchinardi svela: «A Madrid sono stato a contatto con la dirigenza Juve.... ► juventusnews24.com

La Lvpa Frascati calcio è tra le società del programma di Aree di sviluppo territoriale del Lazio

La Lvpa Frascati calcio è tra le società del programma di Aree di sviluppo territoriale del Lazio

Frascati (Rm) – La Lvpa Frascati continua ad ottenere riconoscimenti. Dopo aver guadagnato negli a... ► romatoday.it

Güzide comunica ai figli il risultato del test del DNA: Oylum si sente perduta 

Güzide comunica ai figli il risultato del test del DNA: Oylum si sente perduta 

Mentre il gran finale si avvicina a grandi passi, Tradimento torna questa sera, venerdì 24 ottobre,... ► iodonna.it

Smantellavano le auto in sosta, 3 arresti tra l’Eur e Tor Carbone

Smantellavano le auto in sosta, 3 arresti tra l’Eur e Tor Carbone

Roma, 24 ottobre 2025 – Smantellavano auto in sosta nei quartieri residenziali come veri specialist... ► ilfaroonline.it

Polisportiva Borghesiana volley, Tchendre e l’Under 17 maschile: “Sarà un anno di formazione”

Polisportiva Borghesiana volley, Tchendre e l’Under 17 maschile: “Sarà un anno di formazione”

Roma – Un nuovo giovane allenatore nello staff del settore volley della Polisportiva Borghesiana. ... ► romatoday.it

"Il MaR fra mezzo", il contest letterario che unisce le due sponde dello Stretto è già un successo

"Il MaR fra mezzo", il contest letterario che unisce le due sponde dello Stretto è già un successo

Il contest “Il MaR fra mezzo” è già in corso, avviato proprio qualche giorno fa. Il concorso lette... ► reggiotoday.it

Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo visto in anteprima) diverte e intrattiene

Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo visto in anteprima) diverte e intrattiene

Aveva senso riadattare la saga di romanzi di Salgari, cinquant’anni dopo la serie Rai che rese celeb... ► wired.it

Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra

Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra

Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme ... ► tg24.sky.it

Le amiche di Pamela: “Denunciare? Avevamo solo un pezzo del puzzle”

Le amiche di Pamela: “Denunciare? Avevamo solo un pezzo del puzzle”

Strozza. Nelle mani stringe un mazzo di fiori bianchi. “Perché lei amava questo colore”, spiega ai ... ► bergamonews.it