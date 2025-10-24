ExpoMedicina 2025 ci sarà anche l' Omceo di Palermo con uno stand dedicato al dialogo

La quinta edizione di ExpoMedicina 2025, organizzata e presieduta da Maurizio Ninfa, riunirà dal 26 al 29 ottobre alla Fiera del Mediterraneo di Palermo medici, professionisti della salute e cittadini per quattro giornate dedicate all’innovazione e alla salute per riflettere sul futuro dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

