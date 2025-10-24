Exor-Tether è scontro in vista del cda Juve | cosa vuole il gigante delle criptovalute

Per finanziare l'aumento di capitale già deliberato, il socio di minoranza vorrebbe che le opzioni di acquisto fossero offerte a tutti gli azionisti e chiede due posti nel cda invece di uno alla parte minoritaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

exor tether 232 scontroJuventus, scontro tra Exor e Tether su aumento di capitale e consiglieri/ Battaglia in Cda? Cosa succede - Juventus, tensioni nel CdA tra Exor e Tether: bocciate le proposte del colosso delle stablecoin su aumento di capitale e consiglieri: cosa succede ora ... Scrive ilsussidiario.net

exor tether 232 scontroJuventus (Corriere): scontro aperto tra Exor e Tether nel consiglio d’amministrazione. Il board ha dato questa inidicazione agli azionisti. Cosa succede - Juventus (Corriere): scontro aperto tra Exor e Tether nel consiglio d’amministrazione. Riporta juventusnews24.com

exor tether 232 scontroSulla Juventus &#232; scontro fra Exor e Tether: John Elkann dice no al colosso delle stablecoin su aumento di capitale e posti in cda - All’ordine del giorno dell’assemblea del 7 novembre aggiunte le richieste di partecipare alla ricapitalizzazione e due membri del board per le minoranze. Secondo milanofinanza.it

