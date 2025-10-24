Ex richiedenti asilo impiegati nella costruzione della nuova diga | arriva anche un premio
Un riconoscimento che premia la formazione, l’inclusione e il lavoro. Fincosit ed Esseg (Ente Scuola Edile Genovese) sono state premiate al Saie di Bari nell’ambito del programma nazionale promosso da Formedil, per il valore del progetto 'Formare per occupare', che ha offerto un’opportunità di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
