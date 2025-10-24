Ex richiedenti asilo impiegati nella costruzione della nuova diga | arriva anche un premio

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento che premia la formazione, l’inclusione e il lavoro. Fincosit ed Esseg (Ente Scuola Edile Genovese) sono state premiate al Saie di Bari nell’ambito del programma nazionale promosso da Formedil, per il valore del progetto 'Formare per occupare', che ha offerto un’opportunità di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Rissa tra profughi davanti all'ex caserma Serena: denunciati 10 richiedenti asilo - Denunciati in stato di libertà 10 soggetti tra i 18 e i 24 anni che la sera del 20 giugno si sono resi responsabili della rissa avvenuta all'esterno dell'ex caserma Serena. ilgazzettino.it scrive

Ventenne sfida 12 richiedenti asilo fuori dall'ex Caserma Serena, calci e pugni in strada vicino agli automobilisti di passaggio - Follia in mezzo alla strada stasera, 20 giugno, verso le 20, su via Zermanese: due episodi violenti uno di seguito all’altro hanno coinvolto in totale una dozzina di persone. Secondo ilgazzettino.it

Centro per richiedenti asilo a Luino. Chiamato in causa il ministro - A firmarla due parlamentari del territorio varesino, Stefano Candiani (Lega) e Andrea Pellicini di FdI (nella foto), l’argomento è l’apertura ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ex Richiedenti Asilo Impiegati