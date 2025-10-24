Ex Magistrali lavori in pieno anno agonistico

"Con cinque giorni di preavviso il presidente della Provincia Carnevali e l’ufficio edilizia scolastica della provincia sbattono fuori oltre 120 ragazzi (di cui 60 della nostra società) dalla palestra delle ex Magistrali in via d’Aquino. Iniziano i lavori di ristrutturazione nel pieno degli impegni agonistici, lavori che dovevano essere svolti in estate". È questo lo sfogo, affidato ad un comunicato, dalla Us Pallavolo Senigallia, che chiede un incontro al sindaco: domenica alle 11.45 il Comitato genitori difesa allo sport ha organizzato un flash mob davanti al palazzetto di via Campo Boario, risultato, a giudizio di un arbitro, inadeguato a ospitare una partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ex Magistrali, lavori in pieno anno agonistico"

Leggi anche questi approfondimenti

#BlendedIntensiveProgramme (BIP) – Erasmus+ 2021-2027 LIUC offre ai suoi studenti magistrali di Economia e Ingegneria Gestionale una nuova opportunità di internazionalizzazione, combinando lezioni online e una settimana di mobilità in un contesto m - facebook.com Vai su Facebook

Ex elementari De Amicis. Lavori di ristrutturazione ormai agli sgoccioli - È stato un percorso lungo e pieno di ostacoli, burocratici e tecnici, ma ora sembra volgere al termine l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex scuola elementare De Amicis di Rolo. Scrive ilrestodelcarlino.it

Ex Zoo Acquario, affidati ulteriori lavori - Il Comune ha affidato ulteriori lavori complementari per migliorare la funzionalità e la piena fruibilità ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Fermo, lavori all’ex scuola media Betti. L'assessora Luciani: «Siamo al 30% dell’opera» - FERMO Proseguono i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’ex scuola media Betti, chiusa e inagibile dal sisma del 2016. Come scrive corriereadriatico.it