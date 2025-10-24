Ex Inter Rafa Benitez torna in panchina | c’è la firma con un club greco
Rafa Benitez. Rafa Benítez torna a sedersi su una panchina europea. L’ex allenatore dell’ Inter è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Panathinaikos, club greco che ha deciso di affidargli la guida della squadra dopo l’esonero di Chr?stos Kont?s, sollevato dall’incarico in seguito alla sconfitta in Europa League contro il Feyenoord. L’arrivo del 65enne spagnolo rappresenta un segnale forte di ambizione da parte della società, decisa a rilanciarsi in patria e a ritrovare competitività anche in campo internazionale. Nel comunicato ufficiale, il Panathinaikos ha definito Benítez “ il miglior allenatore mai arrivato nel campionato greco “, sottolineando la portata internazionale del suo ingaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche questi approfondimenti
SERIE A FINALE Milan-Fiorentina 2-1: Doppietta di Leao! Rafa ribalta tutto su rigore, Allegri è primo da solo Nel posticipo della 7a giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 in rimonta la Fiorentina e conquista la vetta in solitaria davanti al terzetto composto da Inter, - facebook.com Vai su Facebook
Buchanan e Rafa Marin, due Scudetti da meteore con Inter e Napoli: stasera sfidano la Juventus - X Vai su X
Calciomercato, Rafa Benitez torna in panchina: ufficiale l'accordo con uno storico club europeo - L'ex allenatore del Napoli ha deciso di intraprendere una nuova sfida, ripartendo dal campionato greco. Si legge su napolitoday.it
Rafa Benitez torna in panchina: ufficiale l'approdo al Panathinaikos - L’allenatore spagnolo, classe 1960, è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Panathinaikos, squadra in cui milita ... Segnala msn.com
Panathinaikos-Benitez, c'è l'accordo. Rafa per la prima volta in Grecia - Rafa Benitez torna in panchina dopo due anni: sarà il nuovo allenatore del Panathinaikos nel campionato greco. Da msn.com