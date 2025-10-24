Ex Inter Rafa Benitez torna in panchina | c’è la firma con un club greco

Rafa Benitez. Rafa Benítez torna a sedersi su una panchina europea. L’ex allenatore dell’ Inter è stato ufficialmente annunciato come nuovo tecnico del Panathinaikos, club greco che ha deciso di affidargli la guida della squadra dopo l’esonero di Chr?stos Kont?s, sollevato dall’incarico in seguito alla sconfitta in Europa League contro il Feyenoord. L’arrivo del 65enne spagnolo rappresenta un segnale forte di ambizione da parte della società, decisa a rilanciarsi in patria e a ritrovare competitività anche in campo internazionale. Nel comunicato ufficiale, il Panathinaikos ha definito Benítez “ il miglior allenatore mai arrivato nel campionato greco “, sottolineando la portata internazionale del suo ingaggio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it