Ex Ilva incontro con il Governo rinviato all’11 Novembre

L’ex Ilva è uno dei dossier più scottanti sul tavolo del Governo. Alla luce del rinvio dal 28 ottobre all’ 11 novembre dell’ incontro proprio sull’ex Ilva con il governo, i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm – Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella – hanno deciso di recarsi comunque a Palazzo Chigi. Ex Ilva, i sindacati richiedono risposte urgenti. Le parti sociali quindi si recheranno ugualmente a Palazzo Chigi martedì prossimo alle ore 18, per avere risposte concrete dai ministri competenti sul futuro dei lavoratori e degli stabilimenti. Questa decisione – spiega una nota – si rende necessaria e non rinviabile, a fronte della situazione di estrema drammaticità in cui versa l’impianto siderurgico di Taranto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ex Ilva, incontro con il Governo rinviato all’11 Novembre

