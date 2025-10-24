Ex Ilva i sindacati saranno a Palazzo Chigi il 28 ottobre nonostante il rinvio voluto dal governo | Tavolo non rimandabile
Il 28 ottobre i sindacati saranno comunque a Palazzo Chigi per chiedere risposte concrete sull’ ex Ilva, che il governo voglia o meno. Lo hanno comunicato i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm – Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella -, dopo che in mattinata era arrivata la notizia del rinvio del tavolo tra governo e parti sociali. L’incontro è stato spostato all’ 11 novembre. Il rinvio – si legge nella convocazione dell’esecutivo – è dovuto alla concomitanza, il prossimo martedì, del consiglio dei ministri. Ma le sigle hanno deciso di recarsi comunque a Roma, il 28 ottobre, alle ore 18, per avere riscontri chiari dai ministri competenti sul futuro dei lavoratori e degli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
