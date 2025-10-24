Ex Ilva di Taranto operaio ferito al braccio mentre manovra un bobcat | ricoverato in ospedale
Sull'esatta dinamica sono in corso degli accertamenti: l'operaio, dipendente della Semet Service, una ditta dell'indotto, sarebbe stato colpito al braccio dalla benna. 🔗 Leggi su Repubblica.it
