Ex Ilva di Taranto operaio ferito al braccio mentre manovra un bobcat | ricoverato in ospedale

Sull'esatta dinamica sono in corso degli accertamenti: l'operaio, dipendente della Semet Service, una ditta dell'indotto, sarebbe stato colpito al braccio dalla benna. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ex Ilva di Taranto, operaio ferito al braccio mentre manovra un bobcat: ricoverato in ospedale

