Ex Fonderia inizia la vendita dei biglietti

FOLLONICA Da domani aprono le prevendite per gli spettacoli al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Dopo la campagna abbonamenti sarà possibile acquistare i propri ticket per assistere agli eventi che si preferiscono, tra gli otto della stagione "La ricerca degli opposti", tre della rassegna "Altri percorsi" e il fuori stagione, in anteprima italiana, "Totalmente incompatibili", con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. Si aprirà dalle 15 alle 19 di domani quindi la biglietteria all’interno del Teatro Fonderia Leopolda, nel comprensorio ex Ilva, e sempre nello stesso pomeriggio si potranno acquistare i biglietti online sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it