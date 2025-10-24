Ex Fonderia inizia la vendita dei biglietti
FOLLONICA Da domani aprono le prevendite per gli spettacoli al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Dopo la campagna abbonamenti sarà possibile acquistare i propri ticket per assistere agli eventi che si preferiscono, tra gli otto della stagione "La ricerca degli opposti", tre della rassegna "Altri percorsi" e il fuori stagione, in anteprima italiana, "Totalmente incompatibili", con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. Si aprirà dalle 15 alle 19 di domani quindi la biglietteria all’interno del Teatro Fonderia Leopolda, nel comprensorio ex Ilva, e sempre nello stesso pomeriggio si potranno acquistare i biglietti online sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Finalmente in tour! ? Dopo le intense giornate di prove in Fonderia, di Marcos Morau inizia la sua tournée internazionale questa sera a Winterthur! Per tre sere sul palco del Theater Winterthur, la nostra danza si intreccerà con la - facebook.com Vai su Facebook
Ex area Gianazza, riqualificazione al rush finale - Procedono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione dell’ex area Gianazza. Secondo ilgiorno.it
Ex area Gianazza, riqualificazione al rush finale - L’intervento prevede dell’ex Fonderia Cerrese in un polo terziario e commerciale, con una palazzina destinata agli uffici ... Scrive msn.com