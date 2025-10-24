Everton-Tottenham domenica 26 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Tottenham fa visita all’Everton dopo lo 0-0 del Luis II e dovrà fare molta attenzione perché i Toffees che si sono comportati brillantemente nel loro nuovo stadio, nel quale sono ancora imbattuti dopo quattro giornate. I buoni risultati degli Spurs hanno coperto le pecche di una squadra che dipende molto dall’estro di Kudus e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
? Keith Wyness, ex CEO dell'Everton, sulle voci su Vlahovic: "Ho sentito dire che punta al Tottenham, il che è logico. A loro manca un attaccante esperto. Sarebbe perfetto. C'è tempo, ma potrebbe succedere a gennaio." - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Everton-Tottenham 26 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Everton e Tottenham si sfidano all'Hill Dickinson Stadium domenica 26 ottobre 2025 alle 17:30 in Premier League: analisi, pronostico e quote di una partita dalle mille incognite, con entrambe le squad ... Secondo bottadiculo.it