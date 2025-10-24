Everton-Tottenham domenica 26 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham fa visita all’Everton dopo lo 0-0 del Luis II e dovrà fare molta attenzione perché i Toffees che si sono comportati brillantemente nel loro nuovo stadio, nel quale sono ancora imbattuti dopo quattro giornate. I buoni risultati degli Spurs hanno coperto le pecche di una squadra che dipende molto dall’estro di Kudus e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Everton e Tottenham si sfidano all'Hill Dickinson Stadium domenica 26 ottobre 2025 alle 17:30 in Premier League: analisi, pronostico e quote di una partita dalle mille incognite, con entrambe le squad

