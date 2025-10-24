Evento esterno all’area flegrea si accavalla alla sismicità locale
Dalla scorsa mezzanotte a ora (22:30) il sistema gossip ha rilevato 18 eventi nei Campi Flegrei di cui 9 localizzati e 9 nd. La magnitudo massima Md 1.7 alle 14:25 in località Astroni-Pisciarelli, avvertita nell’area epicentrale. Circa un quarto d’ora dopo alle 14:41 un nuovo evento sismico ma questa volta esterno all’area flegrea con una . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
