Eventi week-end | Fiera d’Autunno con le castagne a Solaro e concerto Rapsodia d’Autunno a Cesate

Questo week-end, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2025, siamo ormai in piena stagione autunnale ed è dunque tempo di castagnate: le caldarroste sono protagoniste infatti di numerosi eventi, tra degustazioni e convivialità. Inoltre, sempre per celebrare l’autunno, due suggestivi mini-concerti dal vivo a Cesate sulle emozionanti note di un pianoforte. Ma ecco tutti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Eventi week-end: “Fiera d’Autunno” con le castagne a Solaro e concerto “Rapsodia d’Autunno” a Cesate

