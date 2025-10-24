Evelina Sgarbi a ' Verissimo' | il no al Grande Fratello e i rapporti col padre Vittorio

Milano, 24 ottobre 2025 – Sarà in studio tra gli ospiti di Silvia Toffanin il più giovane dei figli di Vittorio Sgarbi che negli ultimi tempi è stata al centro delle polemiche per un duro scontro con il padre. La ragazza sostiene, infatti, che ci sia necessità di nominare un amministratore di sostegno per il padre che, invece, rifiuta categoricamente la cosa. Evelina Sgarbi: chi è. Evelina Sgarbi è nata nel 2000 da una relazione fugace tra Vittorio Sgarbi e Barbara Hary. Ha vissuto tra Torino, Biella e Milano spostandosi per motivi di studio o di lavoro. La ragazza in passato ha, infatti, studiato moda e desing ma ha, poi, abbandonato entrambi gli indirizzi per dedicarsi completamente alla carriera di modella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Evelina Sgarbi a 'Verissimo': il “no” al Grande Fratello e i rapporti col padre Vittorio

