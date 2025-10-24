Europe Direct Napoli | riflettori puntati sui diritti fondamentali
Cosa sono i diritti fondamentali? Come sono promossi e protetti in Europa? Qual è il ruolo delle istituzioni ma anche dei cittadini? Se n’è discusso al centro Europe Direct Napoli dove l’associazione Rinascita Sociale Salam House ha promosso un evento informativo e di sensibilizzazione, in occasione della visita a Napoli della delegazione Oberlandesgericht München, l’Alta Corte di Monaco di Baviera. L’evento, inserito nel programma delle visite di studio sostenute dalla rete Europe Direct dell’Unione Europea, della quale fa parte il centro di Napoli, aveva l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui diritti fondamentali garantiti nell’ambito dell’Ue, attraverso un confronto tra istituzioni, mondo accademico e organizzazioni civiche, confermando la presenza di Napoli nel dialogo europeo su diritti, cittadinanza e legalità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
ColoriAmo l’Europa! 22 ottobre 2025 – Pagliare del Tronto (AP) Una giornata tutta dedicata ai giovani e all’Europa! Il Laboratorio “ColoriAmo l’Europa”, promosso da Europe Direct Regione Marche in collaborazione con la Scuola secondaria di prim - facebook.com Vai su Facebook
Imparare lo spagnolo in maniera coinvolgente! Dal 3/11 al 17/12 torna il workshop base A1/A2 al Centro Europe Direct Napoli! Iscrizione gratuita entro il 28/10 ? comune.napoli.it/flex/cm/pages/…Posti limitati (15). Con @noiateurope $Napoli $LinguaSpa - X Vai su X
Giornata dell’Europa, i festeggiamenti al centro europeo Direct - Il 9 maggio 2023, i riflettori del mondo si sono divisi, illuminando l’ambivalenza di un conflitto che si consuma anche tramite il potere dei simboli, dei gesti e delle ricorrenze. Scrive ilmattino.it