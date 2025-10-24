Europe Direct Napoli | riflettori puntati sui diritti fondamentali

Cosa sono i diritti fondamentali? Come sono promossi e protetti in Europa? Qual è il ruolo delle istituzioni ma anche dei cittadini? Se n’è discusso al centro Europe Direct Napoli dove l’associazione Rinascita Sociale Salam House ha promosso un evento informativo e di sensibilizzazione, in occasione della visita a Napoli della delegazione Oberlandesgericht München, l’Alta Corte di Monaco di Baviera. L’evento, inserito nel programma delle visite di studio sostenute dalla rete Europe Direct dell’Unione Europea, della quale fa parte il centro di Napoli, aveva l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui diritti fondamentali garantiti nell’ambito dell’Ue, attraverso un confronto tra istituzioni, mondo accademico e organizzazioni civiche, confermando la presenza di Napoli nel dialogo europeo su diritti, cittadinanza e legalità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it