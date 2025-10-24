Europa Verde Palermo domenica il congresso provinciale al Cinema Gaudium

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre, alle 9.30, al Cinema Gaudium in via Damiani Almeyda, si terrà il congresso provinciale di Europa Verde Palermo, ultimo appuntamento di quello che è stato definito “percorso congressuale” che ha attraversato tutte le province siciliane.“L’incontro - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Europa verde, Europa grigia: dialogo sull'industria che verrà - Uno dice che il Green Deal è stato un’utopia costosa, l’altro che senza di esso l’Europa sarebbe ... Lo riporta ilfoglio.it

Europa Verde: «Il Parco De Mita è chiuso, ma dovrebbe essere pubblico» - «Dalla lettura del contratto stipulato tra Comune e le due società che hanno firmato l’accordo risulta (come da stralcio pubblicato ... Segnala ilmattino.it

Europa Verde, 'nelle Marche leggi su clima e salario minimo' - Lo annuncia Gianluca Carrabs, di Europa Verde Marche, parlando, a margine di una conferenza stampa ad Ancona, delle ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Europa Verde Palermo Domenica