Europa League | Roma-Viktoria Plzen 1-2 Dybala non basta

La notte dell'Olimpico si tinge ancora di amaro per la Roma. Dopo il ko con il Lille, arriva un'altra sconfitta casalinga in Europa League: il Viktoria Plzen passa 2-1 grazie a un uno-due micidiale firmato Adu e Souaré tra il 20? e il 22?. A nulla serve il rigore trasformato da Dybala a inizio ripresa: la squadra di Gasperini, pur dominando il possesso e spingendo fino all'ultimo, non trova la via del pareggio. L'avvio è complicato, quasi molle. Il Viktoria ringrazia: al 20? Prince Adu sfrutta una disattenzione difensiva e supera Svilar con un tocco sotto, poi due minuti più tardi Cheick Souaré raddoppia con un sinistro da fuori area.

