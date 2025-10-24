Europa League Roma ko all’Olimpico | il Viktoria Plzen vince 2-1 Giallorossi in difficoltà nel girone

Seconda sconfitta consecutiva in casa per la Roma in Europa League, che cede 2-1 al Viktoria Plzen e complica il proprio percorso nel girone. Gli ospiti colpiscono due volte nel primo tempo con Adu e Souaré, mentre nella ripresa Dybala accorcia le distanze su rigore, firmando il suo 200° gol in carriera. Con questa vittoria, i cechi salgono a 7 punti, mentre i giallorossi restano fermi a 3. Prossimo impegno per la Roma tra due settimane a Glasgow contro i Rangers, mentre il Viktoria ospiterà il Fenerbahce. Il racconto del match. La Roma parte forte: dopo pochi secondi Dovbyk calcia da fuori, ma il portiere Jedlicka blocca centralmente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Europa League, Roma ko all’Olimpico: il Viktoria Plzen vince 2-1. Giallorossi in difficoltà nel girone

