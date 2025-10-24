Europa League Bologna il presidente Saputo scatenato tra i tifosi E fa un massaggio a Orsolini
Bologna, 24 ottobre 2025 - EuroBologna, Eurorossoblù. Ed EuroSaputo, il "pres" Joey Saputo, che ieri la serata dolce di Bucarest contro la Steaua se l'è gustata fino in fondo, dalla tribuna al campo, facendo tappa tra i tremila del settore ospiti ( mescolandosi tra gli abbracci e i sorrisi dei tifosi ) e chiudendola negli spogliatoi, proprio come i suoi ragazzi. Bar Carlino, che festa. L’amore rossoblù raggiunge Bucarest: un pre-partita fortunato Come i bolognesi all'Arena Nationala e tutti quelli a casa, o in giro per il mondo, per una squadra che vince e che fa divertire, in primis il suo presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Europa League Bologna, il presidente Saputo scatenato tra i tifosi. E fa un massaggio a Orsolini - Vittoria dei rossoblù 1 a 2 contro la Steaua Bucarest, Joey salta e abbraccia i supporter in curva. Secondo ilrestodelcarlino.it
Europa League, pioggia di gol e di rigori: come cambia per Roma e Bologna la classifica - Il Bologna risale la classifica dopo l'exploit in Romania, Roma ferma a tre punti (due ko di fila in casa). Segnala sport.virgilio.it
Joey Saputo scatenato fra i tifosi, l’esultanza del presidente rossoblù per la vittoria a Bucarest - A fine gara si improvvisa pure massaggiatore di Orsolini ... Da bologna.repubblica.it