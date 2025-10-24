europa league bologna il presidente saputo scatenato tra i tifosi e fa un massaggio a orsolini

Bologna, 24 ottobre 2025 - EuroBologna, Eurorossoblù. Ed EuroSaputo, il "pres" Joey Saputo, che ieri la serata dolce di Bucarest contro la Steaua se l'è gustata fino in fondo, dalla tribuna al campo, facendo tappa tra i tremila del settore ospiti ( mescolandosi tra gli abbracci e i sorrisi dei tifosi ) e chiudendola negli spogliatoi, proprio come i suoi ragazzi. Bar Carlino, che festa. L’amore rossoblù raggiunge Bucarest: un pre-partita fortunato Come i bolognesi all'Arena Nationala e tutti quelli a casa, o in giro per il mondo, per una squadra che vince e che fa divertire, in primis il suo presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

