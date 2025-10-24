Eurolega una grande Virtus strapazza il Panathinaikos
Bologna, 24 ottobre 2025 – Una sensazionale Virtus batte anche il Panathinaikos e dopo Real Madrid e Monaco supera un’altra grande di Eurolega come i greci, imponendosi 92-75. Al PalaDozza, in Eurolega non si passa, con i bianconeri che nel clima infuocato del proprio catino fa un’altra vittima illustre e si porta ad un eccellente bilancio di 4 vittorie e 2 sconfitte in questo avvio europei. Dopo la brutta sconfitta di lunedì sera con la Vanoli Cremona, la Virtus resetta e ripartire nella sesta giornata di Eurolega, con il Panathinaikos di Ergin Ataman. Confronto sentito, caldissimo e contro una squadra che ha grande talento e qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
