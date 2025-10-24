Euroleague la Virtus schianta il Panathinaikos e resta imbattuta in casa | PalaDozza in delirio

La Virtus Olidata Bologna batte al PalaDozza il Panathinaikos per 92-75 e mantiene l'imbattibilità interna nella Regular Saeson dell'EuroLeague 2025-26. Entrambe le squadre ora hanno un record di 4-2 in classifica. A guidare le Vu Nere, ancora una volta, Carsen Edwards per lui 22 punti, Matt. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Alessandro Pajola ha fatto registrare il massimo storico in carriera con 10 rimbalzi e 7 assist

