Gimenez-Leao per una notte a +4: le probabili formazioni di Milan-PisaVentola avverte l’Inter: «Il Napoli sarà agguerrito, su Chivu dico ...Lazio Juve, Tudor ha già preso una decisione per quanto riguarda il ...Milano, rapina di orologio da 125mila euro: fermati due stranieriIl dottor Giuseppe Licitra è il nuovo Direttore sanitario ...Enrico Tiero, FdI “non fa processi”: “Aspettiamo che la giustizia ...Class action contro Acqualatina: "Servizio idrico a singhiozzo e ...Al Vivido il party "Stile iconico"Halloween a Firenze: delitti, vendette e misteri nella notte dei ...Al Teatro Reims lo spettacolo "Agosto a Osage County" di Tracy LettsCorsa dei carretti di FianoAllo Spazio Alfieri arriva "Horror Fest", tre giorni di cinema da ...Autista ucciso, l’assalto al pullman sarebbe stato programmato dagli ...I Cugini di campagna tornano a esibirsi nell'Agrigentino: concerto in ...Tragedia a Brescia: Franca Moretta travolta e uccisa da un pullman ...Pechino Express 2025 stasera, ecco le anticipazioni del 24 ottobre, ...Alessia Pifferi vuole sposare compagna di cella che "chiama già ...Genitori in sciopero contro il bullo in classe: "Clima insostenibile, ...Enrica Bonaccorti rivela tutta la verità sul tumore: «Guarirò», ecco ...Milan-Pisa, probabili formazioni: altro infortunio in attacco. ...Trasforma una stanza di casa in studio dentistico (pieno di farmaci ...I Copper Jitters eliminati subito, “l’arringa” di Achille Lauro non ...Il fondatore di Binance è stato graziato da Donald TrumpLIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Aldeguer comincia bene nelle ...LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova carica ...Moto2, Gonzalez detta il passo nelle pre-qualifiche di Sepang. ...Visite fiscali docenti e ATA: come cambiare indirizzo di reperibilità ...Mafia, gioco illegale online e criptovalute: l’indagine Nba rischia ...Pelle e mente sono biologicamente legate: così, la mindfulness ...Sagre gustose e prime feste di Halloween nelle Marche: 5 eventi da ...Sinner-Bublik: orario e dove vedere i quarti dell’Atp 500 di ViennaSinner, Laila Hasanovic e i genitori di Jannik insieme in tribuna a ...Trame di futuro: al via il nuovo ciclo di webinar ASviS-Deascuola“Vongola”, una rete di sensori nello Ionio per ascoltare la “voce del ...Innovazione, Fincantieri lancia “Deep”: sistema smart per il ...Mattarella: l’Onu non è un superfluo orpello diplomatico“Energetica”, contratti di fornitura inclusivi: Graded alla ...Sinner e la Davis, i motivi del noDomani al via, la nona edizione di ApritiModaPrezzo gas al metro cubo oggiQuanto costa oggi l’energia elettrica?Inter, la probabile formazione in vista del NapoliTorna “Stregati dai Vicoli”: tre giorni di magia, cultura e sapori ...II Edizione By Your Side: arte, cinema e solidarietà in un’unica ...Atp Vienna, Sinner-Bublik: chi è l’avversario e dove vedere la garaIn Italia chi è di destra viene criminalizzatoMercanti di VeneziElezioni regionali, la discesa in campo del giuglianese Stefano ...Sant’Antimo, confiscati due yacht di lusso da oltre 500mila euro ad ...Napoli in crisi difensiva: solo Juve, Monaco e Nottingham Forest ...Sanzioni al petrolio russo, perché anche Cina e India hanno bloccato ...Musk contro il numero uno della Nasa: “Non sa nulla di razzi ...Casa Vianello, gli eredi filippini vendono a Pier Silvio Berlusconi: ...Calendario dell’avvento 2025. Questo è il più venduto e se lo ha ...“Finisce in tribunale”. Terremoto Garlasco, l’annuncio su Massimo ...Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei ...Violenza sessuale su ragazzina di 12 anni e video online: arrestati ...Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025. Noi del Rione Sanità debutta al ...Scandalo scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba, arrestati ...Uffici postali dei piccoli comuni della provincia, si cambia voltoCinquant’anni dopo il diploma, la V D dei geometri si ritrova ancora ...4 Novembre giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate ...ANGI ospita Domenico De Rosa all’AI & VR Festival. Il Cavaliere e ...Sinodo italiano al voto su gay, donne, ruolo dei laici, abusi e ...Biscotti di Halloween per Papà Single: Quando la Cucina Diventa Magia.Quando il viaggio lento diventa lusso: il treno storico che riscopre ...Miami Vice | A Michael B. Jordan uno dei due ruoli principaliIl Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Greta Salva Adelaide!Ma che gol ha fatto? Il Celta Vigo passa in vantaggio così dopo solo ...Toxie al microfono: la clip rap che infiamma il rebootIl Paradiso delle Signore, Odile nelle mani di Ettore? Crisi in GMM e ...La forza di una donna, anticipazioni: Bahar cerca lavoro, Sarp riapre ...Debutta Mico, il volto animato che accompagna la voce di CopilotSummit rinviato, sanzioni inasprite: nervi tesi tra Trump e PutinTris azzurro a Vienna, Cocciaretto punta la semifinale a GuangzhouEA si allea con Stability AI: sviluppo dei videogiochi più veloceUe rinvia il prestito sui beni russi, sostegno a Kiev confermatoSerie A, ottava al via: Milan–Pisa apre, poi Napoli–Inter e Lazio–JuveFallout unisce gioco e serie: due strade, un solo universoBorghi: «Chivu ha convinto l’Inter a seguirlo, ecco dove è migliorata»Champions League Juve, gli ottavi diretti sono già un miraggio: tutte ...DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 24 ottobre: Allegri con Leao e ...Nel weekend ritorna l’ora solare. Origini, impatti e futuroTajani: ‘Putin non scatenerà una guerra mondiale perché la perderebbe’Gaza, Media: «Hamas non conosce l’ubicazione dei corpi degli ostaggi»Wyser, otto manager su 10 riconoscono il cambiamento del proprio ...Giorni d’angoscia per il 47enne scomparso, poi la svoltaDonne senza casa, l’allarme della Cgil: “Situazione inaccettabile”Gabry Ponte accende il BOM.Festival di TrentoRisate mostruose al Teatro Gioiello: in scena “La Famiglia ...Via Bernardino Luini in festa: appuntamento annuale a Lucento con ...Crollo in galleria: autogru danneggia sottopassaggio alla BalduinaMaltempo, Toscana sferzata dal vento forte nella notteScontri tifosi a Porta a Lucca, La Città Ecologica: "Sì alla Ztl ...Novara, la gestione della parte storica del De Pagave affidata a ...Una delle malattie polmonari più diffuse dopo l'asma si cura anche ...Alla scoperta dell'incredibile Sentiero delle Scale, tra natura e ...Sit-in nazionale contro il conflitto di genere per contrastare la ...Ars, Giambona: "Schifani pensa solo alle poltrone, Sicilia ostaggio ...Incidente alla Raffineria di Milazzo, assolti cinque operai: “Il ...Sanità di prossimità e innovazione: esperti a confronto sul futuro ...Il Coas diffida l’Asp: “Convocazione illegittima sull’indennità di ...Arrestato funzionario regionale, Barbagallo: “Palazzi silenziosi, la ...Tornano il Festival Gabriele Inguscio e i laboratori di ...Un Martin pescatore nel portoComedy night al Green Go Bar di LecceUn incontro/conferenza con Raimondo Rodia: “L’unica vera papessa, ...La fuoriuscita di olio rende viscido l’asfalto: disagi alla ...Divampa un grosso incendio e distrugge 300 rotoballe di fieno di una ...Che facciamo questo fine settimana? La nostra guida agli eventi del ...Un fondo regionale per sostenere i progetti di riutilizzo dei beni ...Arriva il restyling e il laboratorio di pasticceria, il locale arriva ...Volley femminile, terza di campionato al Villa Romiti: per la ...Livello di severità idrica elevato: acqua potabile fino a gennaio, ...Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini cerca il ...A Mercato Saraceno si celebra il vitigno romagnolo con la nuova tappa ...Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare ...“Un Professore 3”, intervista a Margherita Aresti: “Nina si troverà a ...Si spacciano per la tua banca e ti chiedono di condividere una cosa: ...Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa-coda e non ...Che cosa vedere in tv stasera, 23 ottobre 2025, da Tale e Quale Show ...Vaccino Covid, all’Università Rosmini di Torino obbligo inoculazione ...AEW: MVP espone i messaggi razzisti ricevuti sui socialColpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte | Lui ...Il Leccio di San Martino delle Scale entra tra gli Alberi Monumentali ...Copilot di Microsoft diventa più potente, ma in Europa c’è da ...Ariana Grande è ufficialmente in modalità Glinda-core — e il suo ...Screening neonatali, tumori ereditari femminili, disturbi alimentari, ...Fiorentina vs Bologna, ottava giornata Serie A 2025/2026: le ...Aeroporto Bologna, disagi per i taxi e attese: “A volte si aspetta ...Ufficializzato Edoardo Tassi, scuola Ascoli. Castelfidardo, ecco i ...Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoNocera Inferiore protagonista di “Ottobre rosa 2025”: due giornata ...Roma, il flop in Europa League fa male: Gasperini chiamato al ...La lezione "scorretta" di MerzIl merito storico del CavChi paga i danni dell'illegalitàCosì il diritto di veto dimezza l'Unione europeaQuella dittatura immaginaria a "macchia di leopardo". La sentono ...Ciro Solimeno tra gossip e polemiche: mentre Martina e Gianmarco ...“Meloni non si confronta con giornalisti?”. Gli italiani non credono ...Bat Italia, nuovo glo Hilo dispositivo dallo stick Made in ItalyFuture @Work 2025: l'intelligenza artificiale trasforma il mondo ...Trump e il «falso spot pubblicitario» che cita Reagan sui dazi che lo ...Trump e Kim Jong Un, adesso l'incontro è possibile: dal nucleare ...Cosa vuole davvero Trump dal Venezuela: in campo navi da guerra, ...HONOR Magic 8 Lite, prime anticipazioni sulle specifiche tecnicheAscolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025Tradimento, Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yesim e Tarik pronti al ...Enrica Bonaccorti: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile, però ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
“Un Professore 3”, intervista a Margherita Aresti: “Nina si troverà a fare delle scelte importanti per la figlia. Nelle scene d’amore mi sono sentita a mio agio”

“Un Professore 3”, intervista a Margherita Aresti: “Nina si troverà a fare delle scelte importanti per la figlia. Nelle scene d’amore mi sono sentita a mio agio”

La terza stagione di Un Professore torna dal 20 novembre su Raiuno, riportando gli spettatori tra i... ► superguidatv.it

Trump e il «falso spot pubblicitario» che cita Reagan sui dazi che lo ha fatto infuriare

Trump e il «falso spot pubblicitario» che cita Reagan sui dazi che lo ha fatto infuriare

Donald Trump ha annunciato di interrompere i colloqui commerciali con il Canada, facendo sprofondare... ► ilmessaggero.it

Sagre gustose e prime feste di Halloween nelle Marche: 5 eventi da non perdere nel weekend

Sagre gustose e prime feste di Halloween nelle Marche: 5 eventi da non perdere nel weekend

Dalla Camminata dei musei a Cupra Marittima (Ascoli) alla Mostra Nazionale del Tartufo Bianco a Sant... ► ilrestodelcarlino.it

Visite fiscali docenti e ATA: come cambiare indirizzo di reperibilità durante la malattia

Visite fiscali docenti e ATA: come cambiare indirizzo di reperibilità durante la malattia

Durante un periodo di malattia, docenti e ATA sono tenuti a restare reperibile per eventuali visite... ► orizzontescuola.it

I Cugini di campagna tornano a esibirsi nell

I Cugini di campagna tornano a esibirsi nell'Agrigentino: concerto in occasione della Festa dell'olio

Tornano nell’Agrigentino i Cugini di campagna, protagonisti della 26esima edizione della Festa del... ► agrigentonotizie.it

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV ogg... ► quifinanza.it

Fiorentina vs Bologna, ottava giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina vs Bologna, ottava giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I viola necessitano... ► sport.periodicodaily

Il Paradiso delle Signore, Odile nelle mani di Ettore? Crisi in GMM e guerra di nervi

Il Paradiso delle Signore, Odile nelle mani di Ettore? Crisi in GMM e guerra di nervi

La settimana che sta per arrivare mette Odile in una posizione scomoda: tra lealtà e apparenze, tra... ► sbircialanotizia.it

Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025. Noi del Rione Sanità debutta al 19.1%, Io Canto Family chiude al 15.9%

Ascolti TV | Giovedì 23 Ottobre 2025. Noi del Rione Sanità debutta al 19.1%, Io Canto Family chiude al 15.9%

Nella serata di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha interessato 3.123.00... ► davidemaggio.it

Novara, la gestione della parte storica del De Pagave affidata a Nuova Assistenza

Novara, la gestione della parte storica del De Pagave affidata a Nuova Assistenza

É stata affidata, con uno specifico bando, alla cooperativa Nuova Assistenza la gestione della par... ► novaratoday.it

Enrica Bonaccorti: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile, però penso che sia possibile andare avanti. Non credo nei miracoli, ma nel futuro»

Enrica Bonaccorti: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile, però penso che sia possibile andare avanti. Non credo nei miracoli, ma nel futuro»

La settantacinquenne conduttrice ha anche rivelato che dopo la diagnosi ha vissuto un «lungo letargo... ► vanityfair.it

Divampa un grosso incendio e distrugge 300 rotoballe di fieno di una masseria

Divampa un grosso incendio e distrugge 300 rotoballe di fieno di una masseria

PORTO CESAREO – Un vasto incendio è divampato nella notte nelle campagne intorno a Torre Lapillo, ... ► lecceprima.it

Sant’Antimo, confiscati due yacht di lusso da oltre 500mila euro ad affiliato del Clan Aversano

Sant’Antimo, confiscati due yacht di lusso da oltre 500mila euro ad affiliato del Clan Aversano

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colle... ► teleclubitalia.it

Corsa dei carretti di Fiano

Corsa dei carretti di Fiano

Ritorna il prossimo 30 Novembre la corsa dei carretti di Fiano che è diventata in pochi anni uno d... ► firenzetoday.it

Milan Pisa, probabili formazioni: altro infortunio in attacco. Allegri con due cambi

Milan Pisa, probabili formazioni: altro infortunio in attacco. Allegri con due cambi

Milan-Pisa, probabili formazioni: Allegri potrebbe preparare due cambi rispetto a Milan-Fiorentina. ... ► pianetamilan.it

Miami Vice | A Michael B. Jordan uno dei due ruoli principali

Miami Vice | A Michael B. Jordan uno dei due ruoli principali

Michael B. Jordan è in trattativa per ottenere uno dei due ruoli principali in Miami Vice, il nuovo... ► universalmovies.it

Che facciamo questo fine settimana? La nostra guida agli eventi del weekend

Che facciamo questo fine settimana? La nostra guida agli eventi del weekend

Ci saranno fiere dedicate al gusto, spettacoli teatrali e momenti culturali ma anche l’attesissimo... ► ilpescara.it

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Greta Salva Adelaide!

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Greta Salva Adelaide!

Una trama imprevedibile travolgerà la contessa: l’abito da sposa distrutto e il ruolo decisivo di ... ► uominiedonnenews.it

Trame di futuro: al via il nuovo ciclo di webinar ASviS Deascuola

Trame di futuro: al via il nuovo ciclo di webinar ASviS Deascuola

Disuguaglianze crescenti, crisi climatica, innovazione tecnologica: come può la scuola essere un lu... ► ildenaro.it

Quando il viaggio lento diventa lusso: il treno storico che riscopre la Toscana

Quando il viaggio lento diventa lusso: il treno storico che riscopre la Toscana

C’è un modo di viaggiare che l’Italia sta riscoprendo, un’esperienza che rifiuta la frenesia dei co... ► nonewsmagazine.com

Calendario dell’avvento 2025. Questo è il più venduto e se lo ha acquisti ora lo paghi pochissimo

Calendario dell’avvento 2025. Questo è il più venduto e se lo ha acquisti ora lo paghi pochissimo

Se è vero che il Natale, quando arriva, arriva, come diceva una popolare pubblicità, anche il tempo... ► dilei.it

Sanità di prossimità e innovazione: esperti a confronto sul futuro dell’assistenza territoriale

Sanità di prossimità e innovazione: esperti a confronto sul futuro dell’assistenza territoriale

Saranno l’assistenza territoriale e l’innovazione tecnologica i temi al centro del convegno “Medic... ► messinatoday.it

Maltempo, Toscana sferzata dal vento forte nella notte

Maltempo, Toscana sferzata dal vento forte nella notte

E' stata una nottata di vento forte in Toscana con l'allerta meteo arancione in vigore fino alle 6... ► pisatoday.it

Crollo in galleria: autogru danneggia sottopassaggio alla Balduina

Crollo in galleria: autogru danneggia sottopassaggio alla Balduina

Ha danneggiato il basamento del condominio sotto al quale passa la galleria determinando il crollo... ► romatoday.it

Volley femminile, terza di campionato al Villa Romiti: per la Life365.eu arriva la temibile Ostiano

Volley femminile, terza di campionato al Villa Romiti: per la Life365.eu arriva la temibile Ostiano

Turno casalingo per la Life365.eu nella terza di campionato di B1 femminile. Le mercuriali ospiter... ► forlitoday.it

Mattarella: l’Onu non è un superfluo orpello diplomatico

Mattarella: l’Onu non è un superfluo orpello diplomatico

Roma, 24 ott. (askanews) – “L’Onu non è un superfluo orpello diplomatico o foro di dibattito fine... ► ildenaro.it

Alla scoperta dell

Alla scoperta dell'incredibile Sentiero delle Scale, tra natura e adrenalina

Nel cuore della Brianza comasca, a pochi passi dalla vivace cittadina di Erba, si nasconde un gioi... ► milanotoday.it

Champions League Juve, gli ottavi diretti sono già un miraggio: tutte le proiezioni e i calcoli per centrare la qualificazione ai playoff

Champions League Juve, gli ottavi diretti sono già un miraggio: tutte le proiezioni e i calcoli per centrare la qualificazione ai playoff

di Redazione JuventusNews24Juve Champions League, solo due punti nelle prime tre gare della League P... ► juventusnews24.com

Wyser, otto manager su 10 riconoscono il cambiamento del proprio ruolo ma solo il 16% lo mette davvero in pratica

Wyser, otto manager su 10 riconoscono il cambiamento del proprio ruolo ma solo il 16% lo mette davvero in pratica

I manager si trovano oggi a guidare organizzazioni immerse in un contesto di discontinuità e cambia... ► lapresse.it

Screening neonatali, tumori ereditari femminili, disturbi alimentari, fibromialgia: dopo lunghi anni di attesa i nuovi LEA sono legge. Un segnale importante, ma cosa cambia davvero nella pratica?

Screening neonatali, tumori ereditari femminili, disturbi alimentari, fibromialgia: dopo lunghi anni di attesa i nuovi LEA sono legge. Un segnale importante, ma cosa cambia davvero nella pratica?

Dopo otto anni di attesa, il Servizio Sanitario Nazionale italiano ha finalmente approvato i nuovi ... ► iodonna.it

Tradimento, Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yesim e Tarik pronti al divorzio!

Tradimento, Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yesim e Tarik pronti al divorzio!

Tradimento torna stasera, venerdì 24 ottobre 2025, con una nuova avvincente puntata. Che cosa succed... ► comingsoon.it

Via Bernardino Luini in festa: appuntamento annuale a Lucento con bancarelle e negozi aperti

Via Bernardino Luini in festa: appuntamento annuale a Lucento con bancarelle e negozi aperti

Domenica 26 ottobre 2025, nel tratto di via Bernardino Luini compreso tra corso Potenza e corso Lo... ► torinotoday.it

EA si allea con Stability AI: sviluppo dei videogiochi più veloce

EA si allea con Stability AI: sviluppo dei videogiochi più veloce

Electronic Arts imbocca una rotta netta sull’intelligenza artificiale: l’accordo con Stability AI p... ► sbircialanotizia.it

Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni

Omicidio di Marco Veronese a Collegno, le indagini e il racconto dei testimoni

Continuano le indagini per ricostruire i contorni dell'omicidio a Collegno (Torino) del 39enne Marco... ► tg24.sky.it

Tris azzurro a Vienna, Cocciaretto punta la semifinale a Guangzhou

Tris azzurro a Vienna, Cocciaretto punta la semifinale a Guangzhou

Un venerdì che corre veloce tra luci e attese: a Vienna tre azzurri inseguono la semifinale dell’AT... ► sbircialanotizia.it

Trasforma una stanza di casa in studio dentistico (pieno di farmaci scaduti): denunciato finto odontoiatra

Trasforma una stanza di casa in studio dentistico (pieno di farmaci scaduti): denunciato finto odontoiatra

Brescia, 24 ottobre 2025 – Tutto perfetto, all’apparenza. Peccato che mancasse un dettaglio fondame... ► ilgiorno.it

Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa coda e non solo

Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa coda e non solo

Bundesliga, solo vittorie per il Bayern Monaco da quando è iniziata la stagione: in questo weekend ... ► ilveggente.it

Prezzo gas al metro cubo oggi

Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima ga... ► quifinanza.it

Un fondo regionale per sostenere i progetti di riutilizzo dei beni confiscati: sì al progetto di legge

Un fondo regionale per sostenere i progetti di riutilizzo dei beni confiscati: sì al progetto di legge

Approvato all’unanimità il disegno di legge presentato dal consigliere regionale Francesco Prosper... ► ilpescara.it

Ma che gol ha fatto? Il Celta Vigo passa in vantaggio così dopo solo 2

Ma che gol ha fatto? Il Celta Vigo passa in vantaggio così dopo solo 2'

Partita subito in discesa per il Celta Vigo nella sfida di Europa League contro il Nizza. Al secondo... ► video.gazzetta.it

Donne senza casa, l’allarme della Cgil: “Situazione inaccettabile”

Donne senza casa, l’allarme della Cgil: “Situazione inaccettabile”

Un’emergenza silenziosa, che racconta di disagio e di solitudine. In Trentino, venti donne attendo... ► trentotoday.it

Trump e Kim Jong Un, adesso l

Trump e Kim Jong Un, adesso l'incontro è possibile: dal nucleare all'Ucraina, la strategia per ?aggirare? Putin

Il ministro dell'Unificazione della Corea del Sud ha affermato di ritenere che ci siano «notevoli» p... ► ilmessaggero.it

Cosa vuole davvero Trump dal Venezuela: in campo navi da guerra, bombardieri B 52 e la Cia

Cosa vuole davvero Trump dal Venezuela: in campo navi da guerra, bombardieri B 52 e la Cia

Navi da guerra, aerei, bombardieri, marines, droni e jet spia nel Mar dei Caraibi. Gli Stati Uniti h... ► ilmessaggero.it

Elezioni regionali, la discesa in campo del giuglianese Stefano Palma:”Disegnare un territorio in cui restare, non da cui scappare”

Elezioni regionali, la discesa in campo del giuglianese Stefano Palma:”Disegnare un territorio in cui restare, non da cui scappare”

La carriera politica di Stefano Palma, esponente del Movimento 5 Stelle, compie un passo significat... ► teleclubitalia.it

Risate mostruose al Teatro Gioiello: in scena “La Famiglia Transylvania”

Risate mostruose al Teatro Gioiello: in scena “La Famiglia Transylvania”

Una famiglia di mostri pasticcioni, un buffo aristocratico inglese e un messaggio contro il razzis... ► torinotoday.it

Un Martin pescatore nel porto

Un Martin pescatore nel porto

MOLFETTA - Lo scatto, realizzato nel porto di Molfetta, ritrae un esemplare di Martin pescatore. C... ► lecceprima.it

Arrestato funzionario regionale, Barbagallo: “Palazzi silenziosi, la Regione è permeabile alla corruzione”

Arrestato funzionario regionale, Barbagallo: “Palazzi silenziosi, la Regione è permeabile alla corruzione”

Una nuova ipotesi di corruzione scuote la Sicilia. La Guardia di Finanza ha arrestato a Palermo An... ► messinatoday.it

Al Vivido il party "Stile iconico"

Al Vivido il party "Stile iconico"

A Firenze c’è un modo autentico di vivere la notte: con gusto, voce e stile. Sabato 25 ottobre, al... ► firenzetoday.it

Pelle e mente sono biologicamente legate: così, la mindfulness skincare invita ad una bellezza olistica. Per regolare anche i livelli di stress, che ci si leggono in volto

Pelle e mente sono biologicamente legate: così, la mindfulness skincare invita ad una bellezza olistica. Per regolare anche i livelli di stress, che ci si leggono in volto

La bellezza della pelle passa anche dalla mente. Non è un caso se si parla sempre più di “mindfulne... ► iodonna.it

Sinner Bublik: orario e dove vedere i quarti dell’Atp 500 di Vienna

Sinner Bublik: orario e dove vedere i quarti dell’Atp 500 di Vienna

Vienna, 24 ottobre 2025 - A dividere Jannik Sinner dalla seconda semifinale in carriera all'Atp 500... ► sport.quotidiano.net

ANGI ospita Domenico De Rosa all’AI & VR Festival. Il Cavaliere e imprenditore interviene su intelligenza artificiale e realtà virtuale applicate a industria e logistica

ANGI ospita Domenico De Rosa all’AI & VR Festival. Il Cavaliere e imprenditore interviene su intelligenza artificiale e realtà virtuale applicate a industria e logistica

Si è svolta a Torino la giornata conclusiva dell’AI VR Festival promossa da ANGI Associazione Nazion... ► romadailynews.it

Scontri tifosi a Porta a Lucca, La Città Ecologica: "Sì alla Ztl temporanea ma lo stadio deve essere spostato"

Scontri tifosi a Porta a Lucca, La Città Ecologica: "Sì alla Ztl temporanea ma lo stadio deve essere spostato"

Dopo gli scontri tra i tifosi del Pisa e del Verona in via Piave, avvenuti sabato scorso poco prim... ► pisatoday.it

La lezione "scorretta" di Merz

La lezione "scorretta" di Merz

Nell'era del politicamente corretto imperante, niente fa più rumore che dire una banalità. L'ulti... ► ilgiornale.it

Il merito storico del Cav

Il merito storico del Cav

Ilettori de il Giornale lo sanno già ma vale la pena ripetere e scandire la notizia: la Cassazione ... ► ilgiornale.it

AEW: MVP espone i messaggi razzisti ricevuti sui social

AEW: MVP espone i messaggi razzisti ricevuti sui social

MVP non è mai stato uno che si morde la lingua e questa volta ha deciso di mostrare al mondo ... ► zonawrestling.net

Sinner e la Davis, i motivi del no

Sinner e la Davis, i motivi del no

Jannik ha rifiutato la convocazione per le finali di Bologna e ha scatenato le polemiche, ma tut... ► panorama.it

II Edizione By Your Side: arte, cinema e solidarietà in un’unica visione

II Edizione By Your Side: arte, cinema e solidarietà in un’unica visione

Tempo di lettura: 4 minutiDopo il successo dello scorso anno, Vinians Production rilancia il proge... ► anteprima24.it

Cinquant’anni dopo il diploma, la V D dei geometri si ritrova ancora unita

Cinquant’anni dopo il diploma, la V D dei geometri si ritrova ancora unita

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Cinquant’anni dopo il diploma, la V D dei geometri si ritrova ancora unit... ► lanazione.it

Uffici postali dei piccoli comuni della provincia, si cambia volto

Uffici postali dei piccoli comuni della provincia, si cambia volto

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia ... ► lanazione.it

Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare governance»

Diritto di veto in discussione all’Onu. Mattarella: «Cambiare governance»

Nel dibattito sulla riforma dell’Onu e del diritto di veto, il presidente della Repubblica invita a... ► laverita.info

Colpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte | Lui ha solo 41 follower sui social

Colpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte | Lui ha solo 41 follower sui social

Colpaccio Lotito a mercato chiuso: contratto firmato stanotte | Lui ha solo 41 follower sui social"... ► napolipiu.com

Serie A, ottava al via: Milan–Pisa apre, poi Napoli–Inter e Lazio–Juve

Serie A, ottava al via: Milan–Pisa apre, poi Napoli–Inter e Lazio–Juve

La Serie A riparte da Milano, in una sera che stringe il ritmo del campionato. L’ottava giornata si... ► sbircialanotizia.it