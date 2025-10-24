Estupinan salta anche il Pisa Massima cautela da parte del Milan La speranza è che possa …

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Pisa, Estupinan ancora fuori per infortunio. Il Diavolo non vuole rischiare nulla. Ecco la speranza per il possibile rientro. Ecco le ultime da 'Il Corriere della Sera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

