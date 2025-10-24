Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 24 ottobre 2025

Estrazione VinciCasa oggi 24 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 23 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 22 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 21 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 20 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 19 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 24 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 24 ottobre 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 24 ottobre: numeri vincenti e quote - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, tutti i numeri vincenti di venerdì 24 ottobre 2025: su ilgazzettino. Segnala ilgazzettino.it

VinciCasa, l’estrazione di giovedì 23 ottobre - Per giocare dall’ App è necessario essere titolari di un conto di gioco presso uno degli operatori autorizzati. Segnala repubblica.it

VinciCasa, estrazione di giovedì 23 ottobre 2025: la combinazione vincente - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di giovedì 23 ottobre 2025 che ha avuto un montepremi di 34. Come scrive agipronews.it