Estrazione sperma dai cadaveri dei soldati Idf come funziona | entro 48 ore dalla morte incisione del testicolo isolamento cellule spermatiche e congelamento
La riproduzione assistita postuma, più nota con l’acronimo PAR, è una tecnica che prevede il prelievo di sperma subito dopo la morte di una persona e la successiva crioconservazione del campione, tramite il congelamento a -196 °C in azoto liquido La pratica di estrazione dello sperma dai cada. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
