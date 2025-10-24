Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 24 ottobre 2025
Estrazione Eurojackpot di oggi 24 ottobre 2025: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’87esima estrazione del 2025 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 24 ottobre 2025: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 24 OTTOBRE 2025 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it
