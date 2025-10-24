Estorsione cinque arresti Minacce al consulente finanziario | Soldi o ti sciolgo nell’acido
Vigevano, 23 ottobre 2025 – Cinque persone, tra le quali un luogotenente della Guardia di finanza in congedo, sono state r aggiunte dalle misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Pavia per una estorsione ai danni di un consulente finanziario di Vigevano. All’alba di ieri i carabinieri della Compagnia di Vigevano si sono presentati nelle loro abitazioni per la notifica dei provvedimenti: q uattro di essi sono stati trasferiti in carcere mentre l’ex-finanziere dovrà sottostare all’obbligo di firma. L’indagine era scattata a luglio per accertare un’estorsione nei confronti di un consulente finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il latitante Savu è a Torre del Gallo: deve scontare cinque anni per l’estorsione a luci rosse all’ex rettore della Bozzola - facebook.com Vai su Facebook
Cessate esigenze cautelari per la tentata estorsione Scu: tornano liberi in cinque ift.tt/kXYiCLd - X Vai su X
«Ti sciolgo nell’acido»: cinque arresti per estorsione e minacce ai danni di un consulente finanziario - Tra gli indagati anche un ex luogotenente della Guardia di Finanza in congedo. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Estorsioni mafiose ai commercianti di Andria, 3 arresti e minacce terribili: "Il cervello te lo devo pestare!" - Tre uomini arrestati ad Andria per estorsione mafiosa ai commercianti: minacce, armi e controllo del territorio. Da virgilio.it
Estorsioni con metodo mafioso ad Andria, tre arresti nel clan Pesce-Pistillo - Con minacce di questo genere venivano messe in atto estorsioni nei confronti dei commercianti di Andria da parte delle tre persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ... poliziadistato.it scrive