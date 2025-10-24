Estorsione cinque arresti Minacce al consulente finanziario | Soldi o ti sciolgo nell’acido

Vigevano, 23 ottobre 2025 – Cinque persone, tra le quali un luogotenente della Guardia di finanza in congedo, sono state r aggiunte dalle misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Pavia per una estorsione ai danni di un consulente finanziario di Vigevano. All’alba di ieri i carabinieri della Compagnia di Vigevano si sono presentati nelle loro abitazioni per la notifica dei provvedimenti: q uattro di essi sono stati trasferiti in carcere mentre l’ex-finanziere dovrà sottostare all’obbligo di firma. L’indagine era scattata a luglio per accertare un’estorsione nei confronti di un consulente finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

