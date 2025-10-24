essence hotels che debutto e adesso pensa in grande

Debutto felice per l’ Essence Hotels Fano davanti al suo pubblico. Domenica pomeriggio nell’esordio di campionato la Virtus fa il botto, sbarrando la strada a Taranto e portandosi a casa i primi tre punti in palio della stagione. I fanesi hanno giganteggiato in campo giocando una partita super contro un Prisma La Cascina che quest’estate ha allestito un roster in grande per disputare un campionato di vertice. Con il pubblico biancorosso ormai da anni settimo uomo in campo, i fanesi hanno sfoderato una prestazione corale: "Esordio bellissimo – afferma il libero fanese Nicola Iannelli – abbiamo giocato da vera squadra con una formazione accreditata come Taranto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

