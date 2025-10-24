Essence Hotels che debutto E adesso pensa in grande
Debutto felice per l’ Essence Hotels Fano davanti al suo pubblico. Domenica pomeriggio nell’esordio di campionato la Virtus fa il botto, sbarrando la strada a Taranto e portandosi a casa i primi tre punti in palio della stagione. I fanesi hanno giganteggiato in campo giocando una partita super contro un Prisma La Cascina che quest’estate ha allestito un roster in grande per disputare un campionato di vertice. Con il pubblico biancorosso ormai da anni settimo uomo in campo, i fanesi hanno sfoderato una prestazione corale: "Esordio bellissimo – afferma il libero fanese Nicola Iannelli – abbiamo giocato da vera squadra con una formazione accreditata come Taranto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Virtus Volley Fano. . ?Le parole dell'MVP Pietro Merlo dopo la grande vittoria di ieri contro Taranto. #SerieA2Credem #VirtusVolleyFano #EssenceHotelsFano - facebook.com Vai su Facebook
Essence Hotels, che debutto. E adesso pensa in grande - Nell’esordio di campionato la Virtus fa il botto, sbarrando la strada a Taranto. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
La Essence Hotels Fano adesso cerca conferme Seconda stagione di fila in A2 - Pronta a decollare la seconda stagione consecutiva in serie A2 della Virtus Volley Fano, targata quest’anno Essence Hotels. Secondo ilrestodelcarlino.it