Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Vaduz

Sospesa tra le Alpi austriache e svizzere, Vaduz si presenta come una sorprendente fusione di tradizione aristocratica e modernità alpina. La capitale del Liechtenstein, con i suoi appena 5.500 abitanti, custodisce tesori architettonici, culturali e paesaggistici che meritano un'esplorazione approfondita. In tre giorni è possibile immergersi completamente nell'atmosfera di questo principato, dove ogni angolo racconta storie di nobiltà, arte contemporanea e antiche tradizioni montane. La dimensione raccolta della città permette di spostarsi agevolmente a piedi, mentre l'efficiente sistema di trasporti pubblici collega ogni attrazione con facilità matematica.

